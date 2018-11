Diabetes mellitus, la epidemia olvidada en El Salvador

El día 14 de noviembre se celebra el día mundial de la diabetes (conmemorando el natalicio de Frederick Banting, quien descubrió la insulina en 1922), fecha que ha sido instituida por la Federación Internacional de la Diabetes (IDF por sus siglas en inglés) y adoptada por las Naciones Unidas a partir del año 2007, con el objetivo de concientizar a la población de la importancia y gravedad de la enfermedad y sus complicaciones.

La diabetes mellitus es una enfermedad que desde hace varios años se considera una pandemia a nivel mundial, algunos científicos han llegado a calificarla como un "tsunami". Para el año 2017 la IDF estimaba que 425 millones de personas padecían de diabetes en todo el mundo y que para el año 2045 este número llegará a 625 millones. Se estima que la prevalencia de diabetes a nivel mundial es de 8.8 % en personas mayores de 20 años, es decir, 9 de cada 100 personas padecen diabetes. Este acelerado incremento de diabéticos en el mundo se da en gran medida por la alimentación cargada de harinas y azúcares refinados, falta de ejercicio y un aumento en la prevalencia de obesidad desde la infancia.

En el año 2013 la diabetes causó más de 5 millones de muertes en el mundo. Cada 6 segundos muere una persona a causa de la diabetes. Además la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica, ceguera, amputaciones de miembros inferiores no relacionadas con traumas y la principal causa de infartos al corazón.

En El Salvador, el año recién pasado, el Ministerio de Salud Pública publicó los datos de la encuesta nacional de enfermedades crónicas en las cuales se evaluaron, entre otros aspectos, prevalencia de hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Los resultados de la encuesta reflejan que en nuestro país la prevalencia de diabetes en personas mayores de 20 años es de 12.5 % (muy por arriba del promedio mundial y de la región), es decir, por cada 100 personas por lo menos 12 son diabéticas, y lo que agrava más la situación es que casi la mitad no sabe su diagnóstico. Si este porcentaje lo extrapolamos a números absolutos nos da un aproximado de 450,000 personas diabéticas en el país, quienes sin un control adecuado van a padecer insuficiencia renal crónica, enfermedades cardiovasculares, pérdida de la visión, amputaciones y muchas otras complicaciones que produce la enfermedad, entre ellas la muerte.

Otros datos importantes de la encuesta son: 27 % de las personas mayores de 20 años tiene obesidad y 25 % tiene prediabetes, las cuales son condiciones que aumentan el riesgo de desarrollo de diabetes

La diabetes es una de las principales causas de consulta y hospitalizaciones a nivel nacional, y el gasto en la atención de la persona diabética es elevado tanto aquí como en cualquier parte del mundo.

Lo interesante del caso es que a pesar de que se tiene una encuesta reciente la cual muestra muchos datos alarmantes, y que además, las consultas de los hospitales públicos y del seguro social así como los servicios de encamados están saturados de pacientes diabéticos, las autoridades de salud no tienen programas de prevención de enfermedades crónicas incluyendo diabetes, obesidad e hipertensión arterial. No existen políticas públicas encaminadas a promover la disminución del consumo de azúcares simples y harinas refinadas y aumentar el consumo de vegetales, frutas, carnes no procesadas y granos enteros y a fomentar la práctica de la actividad física con el objetivo de reducir la obesidad y el riesgo de las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus.

La única acción de las autoridades de salud es prohibir la venta de comida "chatarra" en las escuelas; sin embargo, no podemos erradicar los malos hábitos y las enfermedades crónicas con una ley, sobre todo esta que ha fracasado en otros países.

Se debe educar a la población para que tome conciencia de lo perjudicial de la alimentación inadecuada, el sedentarismo y la obesidad, y esto necesariamente debe hacerse incluyéndolo en los programas curriculares de educación primaria.

Recuerden, la diabetes es una enfermedad que puede prevenirse, y cuando ya está presente si no se controla adecuadamente produce complicaciones graves y hasta la muerte.