El papa Francisco planteó –al iniciar 2022– que la pandemia ha exacerbado varios problemas, subrayando que ni la indiferencia egoísta ni la protesta violenta son el camino, y precisando que tres son las vías para lograr la armonía social: (1) el diálogo entre generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos y sostenibles, (2) la educación, (3) el trabajo decente.

Una joven de 26 años le expuso al papa años atrás: estamos expuestos a modelos de vida que promueven la idea de "usar y tirar", lo que usted llama "cultura del descarte". La sociedad no me pide que dé lo mejor de mí, sino que sea mejor que los demás. Pero tengo la impresión de que aquellos que caen en este mecanismo terminan sintiéndose fracasados. ¿Cómo podemos crear relaciones verdaderas cuando todo lo que nos rodea parece falso, de plástico?

La respuesta fue: "falsa y de plástico" es la cultura del maquillaje (o sea que lo que cuenta son las apariencias); lo que vale es el éxito personal, incluso a costa de los demás. ¿Quieres salvarte de la cultura del descarte y vivir feliz? Un gesto ayuda a explicar. El gesto es: la mano tendida y abierta, la sonrisa, caminar, nunca sentada, siempre en camino. Esto es lo que se me ocurre, expresó el papa.

Una mujer de 83 años le indicó que estaba preocupada: veo crecer las divisiones y la violencia. Por ejemplo, me ha afectado mucho la dureza y la crueldad que hemos visto en el trato a los refugiados. No quiero hablar de política, estoy hablando de humanidad. ¡Qué fácil es hacer que crezca el odio entre las personas! Y me vienen a la mente los recuerdos de la guerra que experimenté de niña.

El papa exteriorizó: me ha gustado ese "no hablo de política, sino de humanidad". Es sabio. Los jóvenes no tienen la experiencia de las dos guerras. Son muchos los dolores de la guerra. Los jóvenes deberían conocer los efectos de las dos guerras del siglo pasado, para crear conciencias y no caer en el mismo error. No hay que sembrar odio.

Pocos compatriotas hablan del diálogo intergeneracional, a pesar de que los salvadoreños de 60 años o más representaban el 9.4 % en 2007 (542,191 adultos mayores); en 2025, representarán el 12.6 % (802,126); y en 2050, el 19.3 % (1,334,968). Una gran tarea en medio de las dificultades actuales es aprender de la historia, alimentar el entusiasmo y hacer florecer esperanzas.

El llamado que hace el papa es valioso para evitar el crecimiento de "una generación sin pasado, es decir, sin raíces". No se puede actuar como si no hubiera pasado ni futuro. Aunque el desarrollo tecnológico divida a menudo a las generaciones, las crisis contemporáneas requieren de la experiencia y sabiduría de los mayores y de la creatividad y el dinamismo de los jóvenes.

Reflexión: la superación de la crisis múltiple que vivimos (sanitaria, económica, socioambiental y ética) requiere de cooperación y acción conjunta de jóvenes y mayores. Este proceso no puede prescindir de la educación y el trabajo. "La educación proporciona la gramática para el diálogo entre generaciones y el trabajo es donde hombres y mujeres de diferentes generaciones se encuentran e intercambian conocimientos, experiencias y habilidades para el bien común". El mayor desafío es, entonces, crear una cultura de convivencia y promover la cohesión social.