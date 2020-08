Diálogo social permite que cada uno sea su propio capitán

Restablecer el diálogo intersectorial es absolutamente necesario para superar la anarquía socioeconómica que se vive tras el encierro de más de 5 meses por la pandemia. Es imperativo recobrar la confianza ciudadana que favorezca ocuparse efectivamente en lo importante y lo urgente simultáneamente: ayudar a que las pymes mantengan los actuales locales y aumenten nuevos puestos de trabajos; mejorar la conectividad digital de maestros y alumnos de escuelas públicas para llevarlos a niveles de primer mundo; reeducar universitarios y empleados con las nuevas habilidades para que puedan emigrar y desenvolverse en la "nueva normalidad" de los negocios, ahora enfocada en lo digital y el "Internet de las Cosas".

No olvidemos que establecer una mesa de diálogo entre las partes requiere madurez, es decir, paciencia infinita, acompañada de un talante de escucha humilde para aprender a querer confiar en los demás. "Solo cuando uno trata de comprender al otro, se puede crear un clima de confianza. Y solo cuando uno se muestra abierto hacia quienes piensan de modo distinto, que hablan otras lenguas, que creen; piensan y actúan de modo diferente; se puede preparar un acercamiento mutuo. La delicadeza se refleja en el vocabulario. Lleva a eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de los demás, y que, por tanto, pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones con ellos... Es conocido el extraordinario respeto que mostraba el abogado Tomás de Aquino hacia sus adversarios. (Él fue excanciller durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, el rey que tuvo 8 esposas). Incluso cuando este gran doctor y filósofo de la Edad Media estaba completamente en desacuerdo con alguien, explicaba la idea contraria con los términos más favorables, claros y objetivos que le fuera posible, procurando no distorsionar el argumento con el fin de facilitar la prevalencia de su propia posición. En ocasiones demostraba tal imparcialidad a la hora de formular las posturas de los demás que las hacía parecer razonables y posibles; incluso, a veces, exponía las teorías con más convicción que sus instigadores…" (Jutta Burggraf, profesora alemana de filosofía).

Actualmente, tenemos un convencimiento más firme que en otras épocas de que cada persona tiene el derecho de ser la protagonista de su vida y goza de una honda libertad para decidir su destino (que puede considerarse el núcleo de su intimidad). No podemos, bajo ningún pretexto, destruir ese espacio íntimo. Es esto lo que se intenta cuando se impide a alguien vivir según sus convicciones más profundas… En lo relativo a los demás, el primer deber consiste en respetar las decisiones que ellos toman acerca de su vida. "No debemos reprocharnos mutuamente estrechez de ánimo, hipocresía o una intencionalidad poco noble. No debemos poner etiquetas ni clasificar a nadie..." (J. Burggraf).

El diálogo social maduro es como una brisa espiritualmente refrescante porque permite dar a conocer lo que piensa de una forma adecuada a las circunstancias. No busca compromisos rebajados por intereses mezquinos y oscuros que dejan la ética por fuera. Para aumentar la sinceridad (transparencia) en cualquier relación humana, es conveniente y necesario dar a conocer la propia identidad. Si reprimimos las diferencias y nos acostumbramos a callarlo todo, tal vez podamos gozar durante algún tiempo de una paz aparente…pero tarde o temprano se romperá de nuevo.

El diálogo social permite crear oportunidades para que cada uno sea su propio capitán de su vida, alcanzando sus sueños en vez de emigrar a otros horizontes.