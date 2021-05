Cómo transformar tu pensamiento y liberarte del estrés, la ansiedad, la depresión y la adicción. De eso se trata el libro "Mente liberada" del Dr. Steven C. Hayes, un connotado psicólogo clínico y profesor de psicología en la Universidad de Reno, Nevada.

Manifiesta: "Todos conocemos esta voz interior que nos critica y nos maltrata. Podemos pensar en ella como en una especie de asesor, juez o crítico interno y, si aprendemos a controlarla, puede ser muy útil. Sin embargo, si le damos rienda suelta, el nombre que merece es el de Dictador Interior, porque puede llegar a ser así de potente. Al igual que un dictador real, la voz puede decirnos muchas cosas positivas, puede hacer que nos sintamos seguros de nosotros mismos diciendo ‘bien hecho’ y puede asegurarnos que si algo ha salido mal no ha sido por culpa nuestra. Puede decirnos que somos inteligentes y trabajadores. Sin embargo, se nos puede volver en contra con la misma facilidad y decirnos que somos malos, débiles o tontos. Nos puede decir que somos unos inútiles o que vivir no merece la pena. Lo importante no es tanto que la voz sea positiva o negativa, sino el hecho de que nos domina. Por ejemplo, en nombre de la positividad nos puede vender ilusiones de grandeza y convencernos de que somos tan especiales que todos nos envidian en secreto o asegurarnos que somos más inteligentes que todos los demás juntos y que siempre tenemos la razón absoluta, mientras que los demás se equivocan sin remedio". Todo esto ha sido tomado de la página 46 del libro del Dr. Hayes.

El mundo entero se ha visto temeroso con esta pandemia y los salvadoreños no hemos sido la excepción, ese Dictador Interior nos ha llevado a tener miedo con unos grados de ansiedad generalizada, trastornos obsesivos compulsivos, esa voz interna intrigándonos con ataques de pánico, las noticias alarmantes, los políticos en confrontación, sabíamos que son estrategias para arredrar, crear incertidumbre. La cuarentena con todas sus restricciones. Noticias medrosas y asustadizas en todo el planeta, calles desérticas y la información galopante y engolada alguna con mucha razón, lo demás sigue siendo historia. El Dictador Interior no fue indulgente, no nos perdonó, con toda una serie de paranoias. Hace algún tiempo alguien me dijo: "Dios te perdona todo, pero el cerebro si lo lastimas con negatividades él te las cobra y las somatiza". Mucha gente su salud mental está muy dañada.

También tenemos la pandemia económica, varios estamos contagiados y no se ve posible vacuna, en esa el Dictador Interior es implacable, nos da una autoestima muy baja. Pero también esa voz interna nos embelesa, dice que hemos sido ungidos por el pueblo, que cualquier comentario es pura envidia, que estamos en la cresta de la ola. Que toda la gente nos quiere. En una alusión personal converso con ese Dictador Interior, ya no me domina tanto con sus hechizos, no me da garabato, tiene su saltimbanqui, por momentos me hace creer que soy un remedo de la desilusión y la tristeza o que soy la viva expresión del conocimiento, un dechado de sabiduría, pero lo logro controlar, ya no soy tan baboso y me la creo. A los funcionarios jóvenes entrantes, se les aconseja que tengan cuidado con el Dictador Interior, no los vaya a hacer creer que sus políticas sociales son el arquetipo de la democracia por antonomasia.