¿Dictadura o democracia?

Mucho se habla de que la situación que se está viviendo en El Salvador es una dictadura. No es para menos. Solo recordemos la historia. En El Salvador nunca ha habido un gobierno debidamente democrático. Recordemos algunos puntos y traigamos a colación a la filosofía para dar un poco de luz a este tema.

Recordemos el famoso libro de Platón, La República, no solo relata sobre los tipos de gobiernos, sino también describe que ninguno de nosotros es igual al otro, porque todos tenemos tres tipos de almas: la racional, la irascible y la concupiscible. Es decir, los que desarrollen el alma racional son los que deben gobernar; los de alma irascible, guardar y proteger el Estado; y los de alma concupiscible son los que desarrollarán el trabajo productivo.

Los sistemas de gobierno, de acuerdo con Platón, son: la aristocracia, la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. No me voy a meter a explicar a plenitud cada una porque nos tomaría mucho espacio para hablar. Lo haremos en una siguiente oportunidad. Ahora, veamos cómo nos afecta en nuestro país.

Las dictaduras no solo se manifiestan por la prolongación de una persona en el poder. Se va dando paulatinamente, va cercenando las libertades de a poco hasta que la población queda sin nada para vivir, para comer y debe recurrir a la violencia para obtener lo que quiere o necesita.

Antes de la llegada de los europeos al continente, recordemos, cada una de las grandes civilizaciones, los grandes imperios como el azteca o el inca, tenían un sistema de gobierno que ahora se conocería como socialista. A nadie le faltaba nada, todos tenían lo que merecían según sus habilidades y naturaleza. Los gobernantes, secretarios y regentes velaban por el bienestar de toda la población. Quien robaba por hambre, el que pagaba, era el encargado de dicha comunidad, y, si veían a un funcionario robando, era ejecutado también. Ahora, no podemos hacer eso.

El Salvador, y Guatemala, hasta donde se sabe, están en constante dictadura. El grupo de alma concupiscente, la oligarquía, gobierno que, desde hace mucho, dejó de existir, sigue dando sus patadas de ahogado queriendo acabar con aquello que hace a un país grande e independiente. Es lo que pocos han soñado y no se ha logrado hacer. El mismo Alberto Masferrer en sus análisis políticos lo recalca, parafraseando, la necesidad que cada quien haga su parte para que todo salga avante.

Hay Estados de Estados. Y pongo como ejemplo los países que más han marcado la historia actual: China y Rusia. Estos, por ejemplo durante su historia, nunca buscaron expandirse, solo unirse para defenderse de las fuerzas invasoras como los otomanos, Napoleón Bonaparte, o los nazis durante la Segunda Guerra Mundial; y otros como Estados Unidos que busca expandirse a toda costa aplicando el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe, donde establece que los Estados del Norte de América –ese caballo sin nombre, como se le llamó en una canción– pueden intervenir en todos aquellos países, gobiernos o regímenes que alteren los intereses de la nación, tanto su seguridad como su soberanía.

Marco Aurelio, el último emperador filósofo romano, dijo en una de sus reflexiones: "a este pueblo lo llevaré a la civilización a cadenazos". Pero no se refería de una manera literal, sino metafórica. Hablaba de cadenazos de amor. Los emperadores no solo eran escogidos por el Senado, su mayor mérito estaba no en ser hijo del emperador sino en su capacidad de liderazgo, porque al hacerlo, podía ser un gran líder que un imperio necesita. Pero eso no se ve ahora. Quien manda y gobierna no tiene un ápice de conocimiento del sufrimiento de la guerra, de liderar combates, de tener la reflexión filosófica como arma.

Realmente, para que este barco llamado Estado funcione, cada uno de sus tripulantes debe de hacer su parte para no naufragar en el intento.