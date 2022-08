¿Dictadura o democracia? Parte 3

Hace poco recibí un correo indicando que los conceptos no son importantes. Vamos a nombrar las cosas correctamente y me tomaré la libertad de indicar qué es un concepto y qué es una definición, porque tenemos los términos completamente confundidos y erróneamente tomados como similares cuando no lo son.

Antes que digan otra cosa, las definiciones, en cierta medida, son válidas porque nos dan un significado y una razón del porqué existe tanto en nuestra mente como en nuestro idioma. Nos sirve como punto de partida para construir un conocimiento más amplio.

La palabra concepto es la formulación de una idea o una imagen a través de palabras. Viene de conceptus, es decir, se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien. A diferencia de definición, en el plano lingüístico, es el enunciado breve en el cual se expone de manera clara y precisa la significación de un vocablo, una locución o una frase. Aunque existen otros significados en diferentes ámbitos, la parte de la lengua es la que más interesa su aportación.

Entonces ¿serán los conceptos o imágenes las que no son importantes o serán las definiciones? Como dije, estas nos ayudan a darnos una idea más amplia de lo que se habla o se expresa. Pero, en fin, hay gente que no le interesan ni los conceptos ni las definiciones (solo para aclarar un punto).

En el artículo anterior, mencionaba que El Salvador era uno de los países que estaba entrando en una dictadura. Pero no nos olvidemos que El Salvador nunca ha salido de las dictaduras desde el golpe de Estado dado a Arturo Araujo en 1930 por Maximiliano Hernández Martínez, desde ese entonces, el país se ha sumido en una serie de gobiernos autoritarios y dictatoriales. Después de los años setenta, luego de que quedó el Partido Demócrata Cristiano con el señor José Napoleón Duarte a la cabeza en 1984. Primer gobierno electo democráticamente, pero después de ese gobierno que negoció los acuerdos de paz con la guerrilla, El Salvador estuvo sumido en una serie de dictadura partidaria.

Tomemos en cuenta que las dictaduras no solo son el poder asimilado y asumido por una sola persona, sino también, puede ser en un grupo de individuos con sed de poder que no lo sueltan y se convierte en dictadura de partidos, con tinte de democracia. Pero, "aunque la mona se vista de seda, mona se queda" dice el dicho, no hay cambios en la forma de gobierno, en la manera de reprimir a la gente.

Este gobierno tiene toques fascistas, no tan grandes como lo que hubo en el período Nazi, pero este tiene ese tinte y las cárceles, en lugar de ser centros donde "guardan" a los privados de libertad por cometer un crimen, ahora se convierten en campos de concentración, dado que, se concentran grupos de personas entre gente trabajadora y otros con antecedentes penales y criminales en un solo lugar.

Este gobierno ha llegado al límite: no tiene transparencia en su accionar, acaparamiento de instituciones, coacción a los medios de información, persecución política, régimen de excepción que encierra a tantas gentes se imagina y la mitad de los detenidos no están vinculados a las bandas criminales de las pandillas. Aunque hay que aclarar que también hay miembros de pandillas entre ellos. Muchos de esos detenidos solo tienen tatuajes artísticos. Algunos han adquirido alguna enfermedad que ha afectado no solo su salud, sino su vida por falta de atención médica y de alimentos.

Hablar de la historia del tatuaje ya sería demasiado largo. Pero muchos lo usan como una manera de identificarse con algo, ya que no se sienten conformes con nada que les rodea.

No por gusto dicen que no todo es blanco o negro del todo, siempre hay tonalidades de grises, y esta percepción que tengo de este gobierno, los matices grises que tiene se van oscureciendo cada vez más.