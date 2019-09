Dijiste que todos somos malos...

Recientemente tuve el gusto de saludar a un amigo, rector de una prestigiosa universidad, quien me expresó que leía mis opiniones y que le había llamado la atención una en la que yo había expresado "que todos eran malos", refiriéndose obviamente al sistema educativo en el cual las universidades completan la pirámide del saber. Mi reacción fue preguntarle ¿y es cierto? La conversación tomó otros rumbos, pero es un buen punto para tratar este tema capital con personas inmersas en la responsabilidad de la educación de los ciudadanos.

El gobierno anterior se vanagloriaba de la eliminación del analfabetismo en varios municipios. La realidad es que el analfabetismo eliminado es el de las primeras letras, útil para leer –con dificultad y lentamente– algunas direcciones o indicaciones en las oficinas; leer así no enseña a pensar. El analfabetismo del tercer milenio es evidentemente mayor; en este primer cuarto de siglo del tercer milenio, es analfabeta quien no maneja productos informáticos (equipo y programas) más allá de teléfonos inteligentes. El sistema educativo debiera estar orientado a lograr que las personas "piensen", que razonen y se sientan libres de expresar lo que creen y cómo ven el tema del que se trate: religión, política ciudadana y nacional, conductas y resultado de las mismas de los dirigentes (no capataces) designados por el pueblo para ejercer las funciones que le guíen como buscador de paz, tranquilidad, salud y felicidad.

Debemos educar para el "ser" y no para el "tener". El ser, que obtenga y conserve la paz interior, que no desee mal a nadie, que respete a las personas próximas y lejanas; que lleve frente a sus ojos los principios bien cimentados que le permitan vivir los valores morales que de ellos emanan; que se propicie la honradez sobre el vulgar abuso de fuerza física o posicional; que no se cambien notas por favores de toda clase; que sea real el respeto a los padres, personas mayores y educadores; que se promueva el amor patrio con hechos y ejemplos; educar para denunciar y repeler toda acción que viole nuestra libertad de pensamiento, de movilización, de expresión, de asociación y de acción.

La gran pregunta es: ¿quiénes debieran educar? La respuesta es: TODOS, así, con mayúsculas. Primariamente los padres, que en nuestra sociedad en su gran mayoría están carentes de la educación que se pide que transmitan. Siguen los educadores desde pre escolar hasta el bachillerato, con similares características y deficiencias que muchos padres, acostumbrados y preparados para "perder el tiempo" en marchas callejeras y huelgas, por lo que no cubren los programas de los que muchas veces tampoco los conocen mucho pero se niegan a "sacrificar su tiempo" de los fines de semana para refrescamientos y preparación técnica de la que son deficitarios.

Las autoridades del ministerio y las universidades deben revisar los currículos de cada nivel, usar métodos modernos y adecuados para transmitir los conocimientos y preparar adecuadamente a los docentes.