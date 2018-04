Dinamizando los equipos de trabajo

Los equipos de trabajo deben de estar integrados por personas con habilidades diferentes que persigan un objetivo común; deben contar con un líder que organice, dirija, programe y que logre que se produzcan sinergias entre ellos, debe de generar un buen clima de entendimiento, en la cual la comunicación sea fluida, donde se escuchen a los participantes y se tomen en cuenta sus opiniones.

En la actualidad son muy importantes los equipos o grupos de trabajo, donde la resolución de los problemas reales resultan tan complejos que requieren expertos para resolverlos.

Para que las personas respondan a las exigencias de la dinámica del trabajo del día a día, es importante invertir en su capacitación y desarrollo profesional y considerar estos gastos como una inversión.

Las capacitaciones deben ser específicas para que den el resultado deseado y para ello es necesario hacer un diagnóstico de las debilidades y fortalezas que poseen los integrantes que conforman estos equipos de trabajo, en los lugares donde se desempeñan, para ello, se debe tomar muy en cuenta su hoja de vida y evaluaciones recientes de sus jefes inmediatos.

Luego de contar con estos elementos, se debe elaborar un programa secuencial de capacitaciones a fin de compensar algunas debilidades que se detecten en sus conocimientos y formación profesional, a fin de lograr un eficiente y excelente desempeño.

Los resultados son asombrosos, pues cualquier problema y/o tema de creatividad o desarrollo que surja dentro de la empresa es resuelto; pues las personas que integran estos equipos, además de su experiencia profesional, se sienten capacitados y logran sintonizarse en la misma frecuencia de la alta dirección empresarial, crea además un sentimiento de pertenencia; identificándose con la visión y misión de la organización.

Se puede observar e identificar el entusiasmo y los deseos de servir de estos equipos de muchas maneras; dándole un significado preponderante de auto estima motivacional, autonombrándose de muchas maneras, por ejemplo; “Los creativos”, “Generación 2018”, El mejor Team de Centro América, etc. Esto es estimulante para los participantes de los diferentes equipos, alcanzando resultados positivos.

Es necesario pues, motivar, conformar y capacitar a estos equipos de trabajo, los cuales ayudan de gran manera al quehacer de las instituciones, contribuyendo a sus resultados económicos, mediante la resolución de Problemas Administrativos; tales como agilizar los trámites burocráticos, dualidad de funciones, reducción de costos, entre otros, etc. Problemas de Producción, como evitar desperdicios, mejoras en la calidad de productos, maximizar la producción, cuellos de botella, etc. Problemas de Mercadeo: como son el diseño de nuevas rutas de ventas, penetración de mercado, cambio de imagen y desarrollo de nuevos productos, etc.

Hablar y haber pertenecido a algunos equipos de trabajo me entusiasma tanto, que siento nostalgia y me hace recordar muchos momentos de felicidad y a la vez recuerdo algunos problemas resueltos en administración, en las líneas de producción; así como también en marketing.

Estos equipos de trabajo no solamente se identifican por resolver problemas y oportunidades, son tan afines que se identifican y socializan mucho con las familias de todos los integrantes, hacen salidas al campo, viajes a otro país, celebran cumpleaños y cuanta cosa les permita un remanso de unidad, mejorando con ello el clima y la moral dentro de las empresas.

Participé en empresas que para cualquier problema que se presentara conformaban equipos de trabajo, elaborando cronogramas de actividades, con avances y exposición de resultados, los cuales eran monitoreados por los jefes de sección, gerentes de área y estos a su vez con la gerencia general, los tiempos y fechas de reunión se definían de antemano, programando tiempos y lugares de trabajo; compromiso que era firmado por cada uno de sus integrantes.

Esta dinámica hace la diferencia en muchas empresas, que se preocupan por conformar equipos de trabajo y los dinamizan poniendo en práctica lo comentado anteriormente; obteniendo resultados importantes que los coloca en la cima de los mercados.