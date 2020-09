"Dios, Unión, Libertad" son las tres palabras que forman el lema de la franja media de la Bandera o Pabellón Nacional de El Salvador, de acuerdo con la Ley de Símbolos Patrios¹, que están ahí para recordarnos esos valores nacionales que merecen respeto y que buscan inspirar y guiar al salvadoreño de manera individual y colectiva.

Buscando información sobre este tema, encontré un artículo² escrito hace once años por el teólogo y docente salvadoreño Carlos Ayala Ramírez, donde hacía la pregunta ¿qué puede significar para un pueblo vivir en Dios, en unidad y en libertad? Abajo retomo partes del ejercicio de interpretación que hizo, que más de una década después tiene total validez.

"Dios". Simboliza la creencia en un poder superior que lo gobierna todo. La figura es la de un Dios Padre, protector, cercano, misericordioso de una nación. En la práctica, pese a que se habla mucho de Dios, algunos viven como si no existiera. El objetivo sería no solo hablar de Él sino ser congruentes y actuar siguiendo sus pasos, buscando la paz, la esperanza y la hermandad entre nosotros.

"Unión". La voluntad que debe existir por crear una sola nación basada en el diálogo, la razón y el consenso. Tener un proyecto común de nación en el que cada uno aporta desde su propia fortaleza. Ejemplo contundente de esa voluntad de reunificación son los Acuerdos de Paz (1992). Aunque hayan pasado 28 años, simbolizan la capacidad que tenemos para lograr consensos, dar grandes pasos a favor de todos y avanzar juntos como sociedad.

"Libertad". El indomable espíritu libertario del pueblo, mediante el cual se pueden expresar las opiniones propias. Cuando se habla de "libertad" hay que decir de qué se quiere ser libre y para qué. Ser libres del temor, de las amenazas contra la seguridad personal, de decir lo que pensamos. Libres de la corrupción y la impunidad. Libertad para ser mejores personas y mejor pueblo. Libres para desarrollarnos y hacer realidad las aspiraciones de cada uno. Libres para participar en la construcción de una sociedad incluyente. Libres para construir comunidad y bien común. Libres para el crecimiento humano y espiritual.

Finaliza el artículo con que no basta hablar de Dios, unión y libertad de forma genérica para pensar que vamos por buen camino y que el "espíritu" de la independencia sigue vivo. Se necesita poner esos valores en acción, de acuerdo con las necesidades que tengamos de manera individual y social.

Septiembre llega después de seis meses de vivir una pandemia, nos encuentra a cada uno en una búsqueda constante por avanzar, entender las lecciones aprendidas y ojalá haciendo un análisis interior para vivir en paz con nosotros mismos y con los demás.

Cuando el mes inició, en un trabajo de su escuela, le pidieron a un grupo de niños que dibujaran en una hoja lo que les hacía sentir orgullosos de El Salvador. Uno de ellos me miró y me dijo "no sé qué dibujar" y encogió los hombros. Pensé unos momentos y le dije "su gente, los salvadoreños somos trabajadores y las personas más amables del mundo". Sonrió y empezó a dibujar. Ese niño es mi hijo, y solo espero que algún día él pueda decir que le llena de orgullo vivir en un país protegido por Dios, que avanza unido y en libertad.

