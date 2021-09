Dios Unión Libertad

Nuestro gran Dios ha dado siempre y seguirá dando bendiciones y pan a todos los terrestres sin pedir nada a cambio. La unión de los hermanos es obra de los pueblos y de las decisiones de los hombres. Libertad ha dado lugar a batallas de fuerza e intelectual. Esas tres expresiones que contiene nuestra bandera patria resumen todo el anhelo y sueños de todas las poblaciones del planeta.

1. El 15 de septiembre de este año celebramos en Centroamérica la independencia de España a excepción de Panamá pues esa nación correspondía a la gran Colombia con otros países de Suramérica. Se ha afirmado por la historia que la independencia fue firmada el 21 de septiembre de 1821 y algunos historiadores han negado que esa fecha sea exactamente la de libertad: afirman y alegan que la independencia se logró en 1834 cuando España reconoció los territorios de lo que es hoy Centroamérica y nuestro país quedó como el más pequeño y decían nuestros conquistadores que era más fácil para ellos exigir sus tributos o impuestos en un país pequeño.

2. Nosotros no negamos rotundamente lo que dicen los historiadores disidentes y pensamos que es necesario seguir estudiando, seguir escarbando las verdaderas raíces del movimiento de independencia. Es de hacer notar que antes de la independencia existieron los caballeros que se llamó y siguen llamando los Precursores de la Independencia, entre ellos don Bernardo Arce, padre del Gral. ya conocido. Seguramente fue época de duras batallas no solo de fuerza sino que de pensamiento. Se logró pues la independencia y en este mes se celebran 200 años de dicha emancipación. Todos conmemoramos esa dichosa independencia, no esclavitud.

3. Desde las escuelas de primaria se enseña a los alumnos toda esa realidad; recuerdo que nuestro profesor del INFRAMEN Dr. Manuel Vidal Bocanegra, de profesión dentista, escribió un libro de dos tomos sobre historia de El Salvador en el que a profundidad detalla los movimientos, las luchas y las ideas que tuvieron los precursores.

4. En 1821 no obstante algunas dudas que había se instaló el Congreso o Asamblea Legislativa de nuestro país y fue electo presidente José Matías Delgado, quien juntamente con los otros congresistas acordaron la anexión de nuestro pequeño territorio a los Estados Unidos de América, pero los que enviaron como ya lo hemos dicho antes: el Gral. Arce, Juan Manuel Rodríguez y otro, fallaron, no lograron el viaje hasta Washington por la ausencia del presidente de esa República. Regresaron pero ya no siguieron con esa idea; si se hubiera logrado esa anexión no tuviéramos los problemas migratorios de las últimas décadas, pero el gran Juez que está en los cielos quizá decidió mantenernos e iluminar la mente y pensamiento de todos y seguimos tal como estamos con nuestra independencia.

5. Estas breves letras dejan desde luego la puerta abierta para que pensadores como don Pedro Escalante o Escalante Arce, don Carlos Cañas Dinarte y otros opinen en los medios, especialmente en LA PRENSA GRÁFICA, sobre esa cuestión de libertad que queda solamente delineada en estas breves notas que esperamos despierten la curiosidad de saber por qué estamos como estamos ahora.