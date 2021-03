Dios es Padre

En una de sus homilías el papa Francisco habló sobre el sentimiento de orfandad y animó a los cristianos a no olvidar que Dios Padre envió al Espíritu Santo para sembrar paz, y no guerras, en este mundo.

Solo con esta conciencia de los hijos que no son huérfanos se puede vivir en paz entre nosotros. Las guerras, siempre, ya sean pequeñas o grandes, tienen una dimensión de orfandad: falta el Padre para hacer la paz.

En su Evangelio, San Juan nos describe las palabras de Jesús cuando dice a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad.

De ahí la importancia de vivir la mansedumbre que da el Espíritu Santo ya que el Espíritu Santo nos enseña esta mansedumbre, esta dulzura de los hijos del Padre. El Espíritu Santo nos enseña a no tratar mal a ninguna persona.

En el mundo hay muchas personas que no viven como hijos de Dios y tratan mal a las otras personas. Es también el origen de las guerras, porque si no hay Padre no hay hermanos, y por tanto no hay fraternidad.

Y Dios Padre es el centro de todo, el origen de todo, la unidad de todos, la salvación de todos, por eso nos envió a su Hijo para salvarnos a todos.

Por ello, el Espíritu Santo anima a vivir esa actitud fraternal de mansedumbre, gentileza, paz.

Pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde siempre este acceso al Padre, que nos recuerde que tenemos un Padre, y a esta civilización que tiene un gran sentido de la orfandad, que nos conceda la gracia de reencontrar al Padre, que es lo que da sentido a toda la vida y hace de los hombres familia.

Nosotros sí tenemos un Padre del Cielo, que nos conduce a vivir la bendita fraternidad con todas las personas, porque sabemos que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos.

Nuestro Padre Dios está siempre pendiente de nosotros, enviándonos las gracias que necesitamos en cada momento, para que consigamos sacar los frutos sobrenaturales que Él espera y demos también resultados concretos en el afán de acercarle las almas que aún se encuentran un tanto separadas o las que están cerca de Él pero que espera más entrega por su parte.

Nosotros debemos poner todos los medios sobrenaturales y humanos y el Señor enviará las gracias necesarias para hacer de todo eso un anticipo del Cielo. Es decir, los medios sobrenaturales –oración y penitencia– y los humanos distintos en cada caso.

Además contamos la intercesión eficaz de nuestra Madre la Virgen Santísima, que siendo la Madre de Dios, sabe cómo tratar a todos sus hijos y hermanos de Jesucristo.

Por eso hemos de acudir a esta buena Madre que constantemente nos está mostrando cómo nos ama e intercede ante su Hijo, para pedirle que nos ayude a ser buenos cristianos y así merecer ganar el premio que nos tiene reservado de toda la eternidad: el Cielo, el ir a gozar de Dios, de Ella, de los ángeles y los santos.

Por eso invoquémosla diciéndole: Corazón Dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro.