Diplomacia, clave para construir consensos

En una ocasión un sultán soñó que había perdido todos los dientes; al despertar, ordenó llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! exclamó el sabio, cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia!, gritó el sultán enfurecido, ¿cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Y llamando a su guardia, encargó que le dieran cien latigazos. Luego ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado, este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo:

¡Excelso señor! Gran felicidad os ha sido reservada, el sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. Entonces se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro, cuando el sabio salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: ¡no es posible!, la interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro; recuerda bien, amigo mío, respondió el segundo sabio, todo depende de la forma como se dicen las cosas.

El desafío que enfrentamos en El Salvador es aprender a comunicarnos, para evitar las malas interpretaciones de los mensajes, y tratar de disuadir el ambiente de odio y división que impera. Sin embargo, desde la estructura gubernamental aún no se ha comprendido que, en la democracia, debe prevalecer el respeto y la independencia entre Órganos de Estado, y que la imposición es propia de los gobiernos de corte totalitarista, en consecuencia, el arte de gobernar no es imponer ni eliminar por la fuerza a los demás actores, sino saber dialogar y construir consensos, en beneficio de todos y no de unos cuantos.

Dado que es fácil gobernar sin oposición, pero el verdadero liderazgo se construye en la adversidad y trabajando aun con las personas que disienten con su posición. Para ello el lenguaje que se utiliza en cada conversación será clave, para avenir posiciones o para causar aversión, de manera que la "comunicación" es mucho más que palabras, ya que estas forman un pequeño porcentaje de lo que queremos expresar, es decir un 7 % del impacto en la comunicación. Por el contrario, el "tono" de voz le corresponde el 38 % del impacto, y el 55 % lo determina el lenguaje "corporal" postura, gestos, ritmo respiratorio y contacto visual.

De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Lo cual no implica eliminar la verdad, al contrario, esta debe decirse, pero comunicar la verdad es un arte reservado para la diplomacia tal como lo hizo el sabio hacia el sultán, por ejemplo, la verdad podría compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de una persona, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con cortesía, ciertamente será aceptada con agrado.

Y por acá está la falla del señor presidente, ya que trata a sus interlocutores como vasallos, y cualquiera que desafía sus órdenes no solo arremete sino que busca descalificarlos usando el poder a su alcance, es así como ha tenido conflictos con partidos, universidades, medios de comunicación, periodistas, diputados y fiscalía, entre otros. El respeto no se impone, se gana, tratando con dignidad a los pares iguales, como lo enseñó el Señor Jesucristo: "Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos" (Mateo 7:12).