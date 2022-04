Diputado presidente, o cuando el político dice más verdades de las que quisiera

Como bien señaló anteayer el presidente de la Asamblea Legislativa, el cogobierno de GANA y Nuevas Ideas no necesita del periodismo ni de los periodistas.

Lamentablemente, su performance fue corta; de haber contado con más tiempo, quizá habría agregado con esa misma franqueza que el periodismo más bien les resulta una contrariedad, un incordio más grande que el de sus adversarios políticos, y que el único servicio de comunicación que les resulta de verdad imprescindible es la propaganda.

Si el régimen estuviera en capacidad de importar propagandistas, no lo dudaría. Es ese verticalismo, esa comunicación en una sola vía sin posibilidades de cuestionamiento ni réplica, la domesticación absoluta de medios, periódicos, televisoras y radios lo que les hace suspirar.

Por eso las líneas del diputado presidente, con algunos giros dignos de una zarzuela, fueron tan célebres. Es que como pocas veces durante este gobierno un funcionario dejó claro que el problema del régimen no es con las empresas de comunicación; ellos no prescindirían de ninguna de las posibles repetidoras y multiplicadoras de su mensaje ni siquiera en un mal día. No, el problema es con aquellos profesionales que en el ejercicio libre e independiente de su profesión se atreven a producir piezas periodísticas.

En apariencias, el oficialismo se ha cebado sólo con aquellos investigadores cuyo trabajo acerca del fenómeno pandilleril los ha dejado en una posición narrativamente vulnerable, blanco de acusaciones difamatorias y de un lenguaje procaz que deja entrever el barriobajerismo de algunos espíritus. Pero poco después, los insultos serán contra quienes auscultan en presupuestos, partidas y auditorías, o contra quienes indagan sobre el patrimonio de los funcionarios, o contra los que le den micrófono y exposición a las víctimas de un vejamen policial, de una medicina agotada, de un servicio público deficiente y oneroso.

La dinámica de la relación entre este gobierno y el periodismo no admite matiz, es lo que escuchamos, leemos y vemos. Del régimen no hay recelos contra los periodistas, sólo la convicción de que todos los que trabajan afuera del corral de la propaganda son enemigos.

Por supuesto que no es la primera administración salvadoreña de posguerra que exhibe esa virulencia contra el periodismo, lo mismo exhibieron al menos un presidente arenero y otro efemelenista, coordinando desde boicots empresariales hasta campañas difamatorias contra informadores celosos de su trabajo. Como alguna vez lo dijo el malogrado Richard Nixon "el periodismo es el enemigo". Así lo creerá cualquier autócrata y déspota que aspire a un control social totalitario, a mantener bajo fuego el ánimo de librepensadores y críticos, así no sólo puede sino que hasta debe pensarlo aquel que aspire a cometer atrocidades contra democracia, república o nación y no sólo resultar impune sino contar con el aplauso de los gobernados.

La diferencia es que ahora, aquellos que ven en el periodismo a un enemigo gozan de un control disfuncional del aparato del Estado, de influjo en otros poderes del Estado y han exhibido apetito por el rencor, la conspiración y la venganza. Esa diferencia nubla el panorama pero al mismo tiempo agota las dudas de cualquier reportero o editor decente: en una época en la que a la sensatez se la considera temeridad, todos los periodistas serán valientes por principio.

No se cierra esta nota editorial sin una corrección, sin una fe de errata de esas por las que el diputado presidente ha exhibido pública predilección. Se escribió al inicio que el cogobierno de GANA y Nuevas Ideas no necesita del periodismo ni de los periodistas. Es más preciso decir que el cogobierno de GANA y Nuevas Ideas sí necesita del periodismo: del periodismo lisonjero y de periodistas sin ninguna ética que sazonen siquiera un poco la propaganda y le quiten a la gestión pública el sabor a naufragio.