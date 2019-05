Diputados: ¿Ustedes solo piensan en horas "hábiles"?

El actuar como concreción del pensar, como expresión palpable del pensamiento, mismo que se quedó corto en el Decreto Legislativo 282 aprobado el pasado día miércoles 27 de marzo en Sesión Plenaria número 42 que contiene Reforma a la Ley de Protección al Consumidor, siendo el tema relevante, incorporación al artículo 18, Prácticas Abusivas, un literal n) que deja en claro la falta de conocimiento y estudio previo de los diputados que aprobaron esa reforma que dice: "n) Realizar gestiones con fines comerciales y publicitarios, así como de cobros al deudor, codeudor, fiador o sus familiares, fuera de días y horas hábiles, mediante repetitivos mensajes cortos de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS), llamadas telefónicas, correos electrónicos etc...

Para efectos de esta disposición, se entenderá por días y horas hábiles el tiempo comprendido de lunes a viernes, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde". La redacción de ese literal es totalmente ambigua, al estipular "gestiones con fines comerciales y publicitarios" y al decir "otras modalidades" parece que está queriendo restringir todo tipo de publicidad y gestiones comerciales a través de medios de telecomunicación durante todo el fin de semana y después de las 6:00 p. m., lo cual atentaría contra principios de libre empresa y la libertad de expresión comercial.

Es evidente que el literal n) está excediendo la regulación de las telecomunicaciones y el ámbito de protección del derecho de consumo. Las telecomunicaciones son únicamente un medio para realizar los 3 tipos de actividades que el literal n) está definiendo: gestiones comerciales, gestiones publicitarias y gestiones de cobro, todas circunscritas a los comerciantes en general y no únicamente a las empresas de telecomunicaciones, por lo que es una clara injerencia a la libre actividad comercial. Es un evidente exceso prohibir la realización de actividades comerciales y publicitarias. No existe ningún criterio de razonabilidad para restringir un horario y definirlo como "hábil", hay leyes que declaran que para las actuaciones judiciales: "Se entienden por horas hábiles las que median desde la salida a la puesta del sol". En las oficinas y para el comercio, horas hábiles son las de atención al público. No se puede establecer un horario para ejercer el comercio aun cuando se realice a través de medios de telecomunicación, entendiendo el espíritu de la reforma, lo que se sugiere es en todo caso que se autorregule la reiteración o intensidad de la publicidad haciendo uso de dichos medios.

Dicho lo anterior, debo recordarles a los señores diputados que la libertad de expresión comercial –como una de las ramas del árbol de la Libertad de Expresión– está protegida por los convenios internacionales. Los profesionales en el campo de la comunicación comercial NO estamos pidiendo al Estado otorgarnos una licencia de inmunidad para usar esa libertad sin limitaciones de ninguna índole. Eso equivaldría a una patente de libertinaje. Nosotros creemos que la actividad publicitaria, como cualquier otra actividad que se realiza en sociedad, debe estar sujeta a reglas, a una normativa, como todo lo humano. Reglas que mantengan a la comunicación comercial dentro de parámetros de veracidad, legalidad, honestidad, decoro y respeto a los valores de la comunidad, eso es lo que llamamos autorregulación de la publicidad, sustentada en sabios y sanos principios éticos y además soportada por el principio de la subsidiaridad, mismo que desconocen muchos diputados. Ese voto de confianza puede marcar la diferencia entre criar ciudadanos recelosos y conflictivos, dentro de una atmósfera policíaca de regulación y censura o bien, cultivar profesionales responsables y colaboradores, conscientes de su compromiso con la sana competencia, con los valores y principios de la comunidad y con los derechos del consumidor, sin atropellar la libertad de expresión comercial, como lo hace esa reforma a la Ley de Protección al Consumidor.