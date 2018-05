Diputados de ARENA pueden causar pérdida elecciones 2019

Otra crítica que ha sufrido ARENA fue elegir al diputado Carlos Reyes como jefe de fracción ya que tiene cuestionamientos en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre el incremento injustificado de su patrimonio.

Los diputados de ARENA han comenzado con pie izquierdo la legislatura que tomó posesión el 1 de mayo recién pasado. En primer lugar el protocolo de entendimiento no tomó en cuenta las sugerencias que se les hicieron privada y públicamente por organizaciones de la sociedad civil y por personas que quieren lo mejor para su partido y para el país. Los primeros errores que cometieron ya comenzaron a demostrar que las personas e instituciones que les sugirieron una estrategia diferente tenían razón. Veamos las propuestas principales que se les habían hecho: La primera sugerencia era que Norman Quijano no fuera presidente de la Asamblea Legislativa en el primer período, sino hasta en el segundo período, porque las decisiones que tomara y los desaciertos que cometiera iban a perjudicar a ARENA y sus posibilidades de que Carlos Calleja gane las elecciones de 2019. Los dos errores más grandes de los primeros cuatro días como presidente de la Asamblea Legislativa han sido el haber dicho que iban a construir un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa y la “pelea” que se tiene con el expresidente Guillermo Gallegos.

El desliz de haber lanzado en frío lo de la construcción del nuevo edificio, sin una campaña que justificara su afirmación que los diputados requieren un nuevo edificio, fue un error comunicacional grave. Ese desliz lo aprovechó magistralmente Nayib Bukele y eso llevó a su segundo error a Norman Quijano indicando que conseguiría los votos para el Hospital Rosales. Al final, el héroe ha sido Nayib Bukele y el villano ha sido Norman Quijano y su partido ARENA. Por el otro lado, salir a “pelearse” todos los días con Guillermo Gallegos es bastante inconveniente porque pronto se necesitará de los votos de GANA para un tema fundamental de país: la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Con esto no quiero decir que si el expresidente de la Asamblea Legislativa ha cometido delitos no deba procederse contra él, sino que lo importante es que se documenten todos los supuestos delitos en que ha incurrido, que sean verificados por un ente contralor independiente y con eso se proceda a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Esto no debe manejarse por las redes sociales.

Otra sugerencia que se había hecho era que se redujera el número de miembros de la junta directiva a siete o a nueve, pero a nadie ha dejado satisfecho que solo se redujera a once diputados. La austeridad tampoco parece ser que va a contar con el apoyo de los diputados y por más que trate de explicarlo el diputado presidente, él y su partido serán los responsables ante la opinión pública.

Otra crítica que ha sufrido ARENA fue elegir al diputado Carlos Reyes como jefe de fracción ya que tiene cuestionamientos en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre el incremento injustificado de su patrimonio. Tampoco tiene el perfil del jefe de fracción que la población que votó por ARENA esperaba que fuera electo. Finalmente tampoco cumple con el perfil de funcionarios que Carlos Calleja ha indicado que requiere para su gabinete.

Si los 37 diputados de ARENA, incluyendo al diputado presidente, los diputados miembros de la junta directiva y los demás miembros de la fracción no entienden que están en una vitrina bajo un fuerte escrutinio público y que los diputados no son los funcionarios mejor evaluados por la población, sus acciones perjudicarán a su candidato presidencial y directamente beneficiarán a sus contrincantes Nayib Bukele, alguno de los Martínez que ganará la candidatura del FMLN y a Josué Alvarado de VAMOS.

Esperemos que ARENA, sus diputados y el COENA puedan encontrar alguna forma de desarrollar la estrategia adecuada para que la población tenga una mejor imagen de sus acciones y que como mínimo no los perjudiquen en su aspiración de ganar la elección presidencial.