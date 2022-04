A mediados de los ochenta, en un curso de sociología, recuerdo haber estudiado y leído algunos textos sobre el proceso de "Disciplinamiento social en las dictaduras"; se trataba de una hipótesis o explicación teórica de los modelos represivos utilizados por ciertos gobiernos para intentar "educar" a los pueblos.

La base teórica no era nueva; los conceptos confesionalización o disciplinamiento social eran los instrumentos explicativos de los mecanismos de configuración e imposición de modelos de conducta por parte de las instancias de poder hegemónicas, particularmente religiosas. (Disciplinamiento social y reformismo moral, Moreno Mengíbar, 2009).

En este contexto, el disciplinamiento social es un modelo basado en el "miedo"; en la época colonial, temor al infierno y en las dictaduras temor a la violencia, desaparición o torturas. La idea es crear una atmósfera de terror y pánico para aplacar las conductas individuales, sobre todo las subversivas.

Según Norbert Elias (1980), la regulación o control de los afectos particulares sucedió paralela y combinadamente con una diferenciación de las funciones y los roles sociales; los procesos civilizatorios traen consigo una clara remodelación restringente de los instintos, pero a la vez un aumento de la complejidad organizativa de la sociedad.

Las presiones sociales, que surgen de las relaciones de las personas y grupos entre sí, tienden a cristalizarse en el aparato psíquico individual: actualmente, cada uno o cada grupo libra una batalla, y los aparatos estatales buscan controlar sus instintos y mitigar sus inclinaciones agresivas. Según esa concepción, que coincide en cierta manera con el psicoanálisis de Sigmund Freud, la moral constituiría uno de los mecanismos de ese control endógeno de los afectos y los impulsos (Mansilla, 2004).

El fenómeno de las pandillas es "lógico", complejo y anárquico; lógico porque surgen como una respuesta de supervivencia en contextos de violencia inter pandilleril en Estados Unidos; afroamericanos, mexicanos y salvadoreños, minorías despreciadas crearon sus propias respuestas violentas con identidad; y difícilmente se va a controlar con una respuesta violenta, por el contrario, se está construyendo y acumulando un resentimiento que tarde o temprano saldrá a flote.

Frente a los disciplinamientos dictatoriales de los años setenta y ochenta en Latinoamérica surgieron los movimientos guerrilleros clandestinos; hubo respuesta, y la violencia recrudeció; el costo fue alto, y aún muchas sociedades no han sanado sus heridas.

Disciplinar o imponer una disciplina genera resistencias; en el pasado era un problema ideológico, hoy en una época excéntrica con una diversidad de trastornos sociales es más complejo, ya que con el fenómeno de pandillas conviven también narcotráfico, trata de personas, prostitución, tráfico de armas, medios de subsistencia económica, entre otros aspectos.

El disciplinamiento social en los textos contemporáneos está estrechamente vinculado a la violencia política y a modalidades represivas. En efecto, en términos educativos, disciplinar es imponer o adiestrar a alguien para que se adapte, respete o actúe de determinado modo. Es un término pavloviano de condicionamiento que ya no se utiliza. Hoy se ha sustituido por "Normas de Convivencia".

Pero lidiar con las pandillas no es un asunto sencillo. Obviamente son un "producto" de una sociedad egoísta y excluyente, pero la respuesta seguramente no está en la represión, sino en las oportunidades y la educación.

El problema con las pandillas han sido las negociaciones secretas; al darles la posición política de interlocutores se cometió un grave error, y así las pandillas descubrieron que eran importantes y un factor clave en la democracia; primero, ellos controlaban quién y cómo se hacía campaña en sus comunidades; segundo, también descubrieron el lenguaje de los homicidios como mecanismo de presión.

Pero el principal riesgo frente al disciplinamiento es la unidad de todos los enemigos...; así como en el pasado se unieron todas las "izquierdas" (RN, ERP, FPL, PRTC y PC) contra el gobierno y crearon un frente común, hoy es posible que se unan todas las pandillas que existen en nuestro medio, y generen una respuesta.

El proceso de disciplinamiento tiene varios componentes: 1) la imposición de nuevos valores y las campañas moralizadoras; 2) la "acción psicológica" a través del modelamiento de comportamientos y actitudes sociales; 3) la militarización de la seguridad ciudadana; 4) la brutalidad policíaca; y 5) la censura y los principios de propaganda (simplificación, contagio, transposición, exageración, etcétera).

La idea del disciplinamiento social es crear una sociedad sumisa y temerosa; lograr que el miedo sea el mediador condicionante de todas las circunstancias, ideas y conductas. El problema fundamental es la totalidad del espectro, el disciplinamiento abarca todo y a todos, anulando las libertades individuales.

La pregunta fundamental termina siendo: ¿es el disciplinamiento social la respuesta para resolver el problema de las pandillas?; y la respuesta es un rotundo no. El pragmatismo político electoral no tiene muchas salidas ni opciones, y la solución sigue siendo la educación y las oportunidades, pero son iniciativas de largo plazo y los gobiernos no tienen tiempo.