Discurso errático y error de juicio al interpretar a la ciudadanía

No entendió. No tuvo las luces para leer en el malestar ciudadano, para reconocer el civismo exhibido ayer por salvadoreños y salvadoreñas de estratos tan distintos, para celebrar la diversidad, inclusión e igualitarismo que caracterizaron la manifestación. Todo lo contrario, dejó en el tintero que sospechará de cualquier venidera expresión popular contra su gestión, que espera no tener que utilizar la fuerza contra quienes protesten, que se reserva el derecho de denunciar a los gobiernos o agencias extranjeras que se solidaricen o se alineen con quienes lo critican y denuncian.