Disfrutemos (y gastemos) responsablemente

Estamos en la recta final del año, y muchos metemos el acelerador como que el 31 de diciembre se acaba el mundo. Cierto, por los siglos de los siglos amén, la Navidad ha sido una festividad asociada con excesos, pero este año se lleva la corona.

Es que el año pasado, aún no vacunados, pasamos encerrados: los músicos guardaron sus instrumentos, las cocinas no carburaron, los carros no rodaron, los meseros no trabajaron, los Venus no reventaron; terrible la sed de abrazos y alegría.

Ante tal trastorno social, ya bien vacunados (y enmascarillados, más vale), los guanacos hemos metido el turbo simultáneamente. Con razón la trabazón; todo mundo de la Ceca a la Meca como degenerados. Desde el día de la Lupe (y la muerte de Chente) entramos en modo "ay el otro año", y agarramos guinda tales chuchos desenjaulados, como celebrando que la pandemia ya terminó, cuando es todo lo contrario.

Además de trabazón, tal cubano recién llegado a Miami, amamos la libertad que tanto extrañábamos; amamos hartar y chupar de a galán. Excelente para nuestra economía, amenaza para nuestra salud, física y financiera. Juzgue usted mismo. Si me lee en papel, fíjese en las delicias de Súper Selectos. Si tiene tarjeta de crédito, ¿qué tal el guaro con el 35 % de descuento? El año pasado no hubo.

Entrando en materia, sugiero le bajemos pulsaciones al sprint final 2021 para prevenir consecuencias. Si no lo hacemos, peligroso nos vamos onde Tony Saca -o peor, nos hacemos leña. Peligroso buscamos pleito, nos quema el silbador, nos atacan las gomas perras, nos vamos pa Chile... "pa Chile relleno" aclara la lorita Pepita, quien me roba la pluma para brindarnos unos sabios consejos:

• Todo es para el uso, no para el abuso. Comé y bebé de todo, pero con moderación; seguí la dieta HLM (hartá la mitad).

• Saboreá las delicias de la época masticando, como dice mi canción favorita, deespaaciiito; hacele caso a tu mente cuando te indique ¡Suficiente!

• Truco de bolo que no quiere patear el alambre: un farolazo, un vaso de agua, otro farolazo, otro vaso de agua, también bebiendo deespaaciiito.

• Sabiduría de chichipate matemático: En estos días de consumo diario, máximo 14 farolazos por semana.

• También es bueno hagás un recuento mental de lo que vas a tragar, escaneá antes de atacar, para darle cabida moderada a todo, incluyendo las galletas de Navidad, los tamales y el chumpe. "Les pido un minuto de silencio por mis primos", sollozando la lorita.

• Ómicron al ataque, no abracen y besen como en 2019.

Prestame la guitarra, lorita bonita... ¡No nos dejemos de mover! (el sábado pasado las bicicletas no rodaron, ¡zánganos!). Ahora, más que nunca, tenemos que volar riata; el modo "ay el otro año" no aplica.

La clave es practicar los sabios consejos de la lorita y, si hay que madrugar a entrenar, es bueno tener una ruta de escape del patín. Por lo general funciona el "¿dónde está el baño?", y salú Lulú.

Todo es para el uso y no para el abuso, tenés razón, Pepita, "incluye el pisto", agrega Calín. Si tiene la dicha de haber recibido aguilucho, no lo haga pedazos en dos patadas. El mundo no terminará el 31 y, si no me hace caso, despertará un 1 de enero de goma, soplado y enjaranado como El Pulgar.

Entonces, si en estos días anda como chucho desenjaulado, o Marielita en Hialeah, es hora de bajar revoluciones; de disfrutar (y gastar) responsablemente.

"Cuidadito se va pa Chile" advierte la coescritora de esta nota. ¡Felij Navidá y Felijaño!, agrega con acento de migueleña.