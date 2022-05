Distracciones y narrativa para no hablar de aquello que lo retrata

El régimen se ha especializado en hablar sobre las detenciones, el prontuario que se les endilga a algunos de los indiciados, sus alias y en celebrar los incidentes de violencia durante esos procedimientos. Es un contenido en el que se insiste porque encuentra eco en una audiencia cuyo tamaño no se termina de determinar. Pero tristemente, el pavoneo de un gobierno que recurre a la fuerza ya no sólo en lo discursivo sino en el territorio a través de los cuerpos de seguridad es popular.

Hay otros motivos para que Bukele y sus repetidoras no se salgan de esa línea: sale mal parado en muchos otros temas incluidos aquellos que fueron su trinchera y su plataforma coyuntural no hace sino algunos meses.

Uno de esos terrenos en los que el presidente y su máquina de propaganda pescaron viralidad y aplausos para ahora huir de esos temas es el de la inversión gubernamental en el bitcóin, el desarrollo de la billetera digital Chivo y los proyectos de beneficio social que se impulsarían con las ganancias que esa "jugada maestra" le dejaría al erario.

El presidente habló preferente y gustosamente sobre la criptoutopía, una suerte de especulación de la nueva era disfrazada de libertarismo que se atrevió a convertir en política de Estado para hacer de la economía de El Salvador un conejillo de Indias de mal pronóstico. Bukele no sólo decidió volver al bitcóin una especie de curso legal y recepción obligatoria en el territorio sin ningún tipo de análisis, sino que publicitó su decisión de invertir dinero de los contribuyentes en ese híper fluctuante mercado, probablemente aplastando varios procesos de ley en ese camino.

Sólo tras aprobar la ley que obliga a todos los negocios del país a aceptar pagos en criptomoneda, el presidente adquirió poco menos de 1 mil 400 bitcóin con dinero público. Y desde entonces y hasta enero pasado, no se detuvo hasta llevar al Estado a la compra de 1 mil 801 bitcóin por una inversión total de unos 90 millones de dólares; según algunos especialistas, el valor de esos activos es ahora 25 millones de dólares inferior. O en otras palabras, el país ya perdió esa cantidad por estricta decisión y capricho de Bukele.

Pese al infortunio de las finanzas públicas en ese orden, Bukele sí ha sido afortunado porque no ha tenido que escudarse ni renegar de su responsabilidad en ese despilfarro. Eso ha ocurrido porque además de no brindar datos acerca del tema pese a estar obligado por transparencia y obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública, la gente no quiere volver a saber sobre el criptoactivo.

Aunque cada cierto tiempo algún funcionario trasnochado aparezca en los medios de comunicación afines al oficialismo diciendo sin ninguna prueba que la billetera digital ha sido de beneficio para los salvadoreños dentro y fuera del país, el proyecto de la billetera salió tan mal que el régimen debió inventarse unas ganancias para asociar la marca a un hospital veterinario, un hecho de relaciones públicas característica del mundo publicitario e indigno de un gobierno.

Y el desinterés de la gente en el criptoasunto es tal que ya nadie se pregunta por el resto de las "ganancias".

E igual con la reforma de pensiones, con la Comisión Internacional Contra la Impunidad, con la justicia restaurativa en el caso de El Mozote, con la reconstrucción del tejido social y con un etcétera cada vez más largo y pesado. Por eso, mientras pueda, el gobierno sólo hablará de detenciones y de la guerra contra las pandillas, de suyo también un distractor para no explicarle al país si ya hay indicios de los autores materiales e intelectuales del repunte homicida de finales de marzo.