Dobbs versus Jackson: el ángulo moral

El aspecto moral del debate público sobre el aborto es innegable. A uno y otro lado de la "cancha", los reclamos por lo que la sociedad debe hacer en beneficio de la madre y del no nacido –de la madre "o" del no nacido, dirán algunos– cobran fuerza en virtud del imperativo moral de respetar la vida. Sin el reconocimiento tácito de algo tan valioso, el aborto no sería objeto de polémicas tan agrias y encendidas.

Sin embargo, fuera de algunas personas muy poderosas que saben perfectamente lo que hacen y hasta ganan buen dinero con eso, pienso que la gran mayoría de quienes respaldan el aborto no cree estar apoyando el aniquilamiento masivo de seres humanos. Sencillamente han aceptado la narrativa imperante que niega el estatus de "persona" al embrión reduciéndolo a un conjunto informe de células o a una abstracta "vida en potencia". Sometido este razonamiento al duro contraste de tantos embarazos grotescos y violencias sexuales, la conciencia de estas personas se mantiene tranquila a fuerza de pensar que favorecen la noble lucha por los "derechos de las mujeres".

Quienes entendemos el aborto como un acto que significa, en esencia, la eliminación de un ser humano sin capacidad para defenderse, evidentemente estamos lejos de entender que la alternativa a ese acto es la desprotección de las mujeres o la prohibición absoluta de intervenir un embarazo riesgoso cuando ello sea necesario. Nos interesa velar por ambas vidas en juego, sin abogar por una jerarquización forzada o por la invocación de falsos derechos. Aparte de no ignorar la realidad de numerosas mujeres en el mundo, nos cuesta imaginar cómo esa realidad va a cambiar seriamente con la legalización, promoción y financiamiento estatal del aborto. Nunca el sexo irresponsable, los abusos o los problemas de salud femeninos (sobre todo emocionales) dejaron de crecer por Roe versus Wade. El acceso al aborto, de hecho, los incrementó.

El debate mismo debería ceñirse a estándares mínimos de moralidad. Tendríamos que exigir capacidad argumentativa, honestidad, ausencia de manipulación. Muchas organizaciones afirman que en El Salvador hay mujeres condenadas "a 40 años de prisión" por haber abortado, cuando semejante cosa es legalmente absurda. (Basta leer nuestro Código Penal).

Por desgracia, medios de prensa nacionales e internacionales hacen eco de estas narrativas y las reproducen sin ahondar en su veracidad, como le sucedió la semana pasada al periodista Asier Vera en un titular del periódico español El Mundo, donde aseguró que en nuestro país se había condenado a medio siglo de cárcel a "una joven tras sufrir un aborto". Vera tuvo al menos la decencia de reconocer su error y cambiar la nota, incluyendo en ella la acusación fiscal contra la mujer ¡por haber degollado a su bebé recién nacido! La distancia entre una "emergencia obstétrica" y dar de cuchilladas a una criatura en el cuello es enorme, quizá la misma que separa una nota periodística de una novela de Agatha Christie.

Roe versus Wade, como sabemos, fue producto de un fabuloso engaño. La protagonista del caso, Norma McCorvey, nunca fue embarazada durante el ataque de una pandilla de negros. Pero ya que el ardid tuvo éxito, parece considerar cierto lobby abortista, ¿por qué no aplicar hoy tácticas similares donde sea posible? Toca entonces a la sociedad privilegiar la verdad por encima de la falta de escrúpulos.