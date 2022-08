Don Alberto Masferrer (I)

Pocos se acordarán que el próximo 4 de septiembre se cumplirán 90 años del fallecimiento de don Alberto Masferrer quien murió a los 64 años. Conocen de la avenida y el llamado redondel Masferrer, pero fuera de ello, un número reducido de personas habrán estudiado sus obras. Les hablaron de don Alberto en su época estudiantil, leyeron algo de sus escritos y luego se olvidó. No resultaría extraño que si se hiciera alguna encuesta sobre quién es Masferrer, responderían algunos que fue un prócer de la independencia y muchos dirían que no saben.

Masferrer no vaciló en cargar contra la injusticia. Pegó duro, con contundencia, por ejemplo escribió: "en el sistema capitalista florecen los ricos anatemizados por Jesús, los que extraen su riqueza de la miseria ajena. Ese sistema fomenta y alienta la ruin pasión de la codicia, diciéndole al hombre (al ser humano diría ahora): coge cuando puedas, cógelo como puedas. Para ese sistema lo mismo son rosas que estiércol y aun mejor el estiércol, porque éste es más abundante que las rosas". Luego se volvía espiritual escribiendo poesía en prosa: "Señor, yo nada pido sino que me des luz, que el sorbo de agua límpida que me dejaste como única merced, no se haga impuro al roce de mis labios. Señor, yo nada pido. Nada, sino la gracia que los lirios que me diste, al salir de mis manos se hayan tornado estrellas". Bien pudo haber salido de la pluma de Tagore.

Pronunció frases para meditar y tratar de llevarlas a la realidad. Abrazó el interés para solucionar los problemas de la pobreza, buscando un cambio redentor que esperaba lograrlo apoyando al Ing. Arturo Araujo y su Partido Laborista. La clase trabajadora leía sus artículos publicados en el periódico Patria. Su pequeña obra "¿Qué debemos saber? Cartas a un obrero" era leída por ellos, pero no por todos, porque la mitad no conocía el alfabeto, tal como lo expresa al inicio de su publicación "Leer y escribir", y otros no leían nunca, nutriéndose la población de supersticiones, ideas gastadas y prejuicios, teniendo a lo sumo en algunas poblaciones para leer solo el Almanaque de Bristol. Los obreros de ahora deberían leerla, con la avidez que la leyeron sus abuelos que sí podían hacerlo.

Lo acusaron de sembrar odios por sus escritos enérgicos contra el poder político y económico. Él se defendió argumentando que si por decir la verdad se le acusaba de eso, entonces él sembró embriaguez cuando escribió "El dinero maldito", que era un folleto (así lo denominó Masferrer) contra los que se enriquecían fabricando y vendiendo bebidas alcohólicas y el mismo gobierno que percibía buenos impuestos por su producción y venta. También debería de acusársele de haber sembrado ignorancia cuando publicó "Leer y escribir" y que sembró hambre y anemia cuando pidió que se creara un Ministerio de Subsistencia. Es que no bastaban los San Francisco de Asís, San Vicente de Paúl y San Juan de Dios, la caridad, la filantropía ni el altruismo. Quería "impregnar de justicia y respeto las vidas ajenas", la dignidad del ser humano como dice nuestra Constitución actual, y eso le corresponde al Estado.

Bien escribió Escobar Galindo sobre don Alberto en ocasión del 60 aniversario de su fallecimiento "el más iluminado de los pensadores sociales que ha visto nacer Centro América". Esa frase se mantiene viva 20 años después, pues nadie lo ha superado.