Don Alberto Masferrer (II)

Nació en Tecapa, hoy Alegría, el 24 de julio de 1868. Vientos rurales están en sus primeros 9 años junto a su madre, Leonor Mónico. Luego ella acepta la petición del papá de Alberto, Enrique Masferrer, y pasa a un nuevo hogar, donde cambian sus costumbres, descubriendo nuevas aventuras con sus hermanos por parte de padre y la disciplina de su madrastra.

Nos asomó a su época de la infancia, que nos hace caminar en recuerdos a la nuestra en ese amanecer en la vida, con las diferencias del caso por supuesto. Qué mejor título que "Niñerías". Ahí escribió: "Adiós hermosos días libres, juegos sin término, correrías hasta la noche". "No mamá, no. Yo cartilla no. Mejor máteme. Comeré zacate, póngame orejas pero no voy a la escuela". Luego ante la oposición de la madre, sí se empeña en ir a la escuela bajo los torrentes de lluvia, "aquella pandilla de diablitos mojados hasta los huesos, saltando por sobre los charcos, lleno de lodo hasta las orejas, cubriendo la corriente con numerosas escuadras de buquecitos". Ese niño que en un momento dado no quería ir a la escuela, que ya adolescente se fuga del colegio en el cual estaba interno en San Salvador, regresando a su lugar natal, en donde le espera su padre, de quien escribiría años después "mi padre, santo Dios", imponiéndose concluir que era de carácter fuerte. Ese niño, digo, quién imaginaría que con los años se convertiría en profesor rural y escribiría: "Soy maestro de escuela –apóstol de la idea y del progreso– y aunque me muera de hambre, me consuela". Cosas del destino, años después se nomina la Escuela Normal con su nombre y luego también la Ciudad de Maestros. Merecida la denominación, pues él planteando el problema escolar pedía escuelas, más dinero en el presupuesto para la enseñanza, la cultura por medio del libro.

Antes de ser maestro, la campiña hondureña y nicaragüense le enseñó a ganarse la vida en tareas no de "niño bien" como si hubiera continuado conforme las directrices del hogar paterno. El abandono de las clases no fue una rebelión contra la cultura, la buscó en los libros, pues leía, leía, leía, cuanto libro se le ponía enfrente y descubría cada vez más esa alma interna que tenía por la filosofía y los problemas sociales. Ambrogi escribió: "Pocas veces he visto un lector tan tremendo como Alberto". Pero no fue un lector egoísta como el erudito que no comparte, trazó también su carrera como escritor, incidiendo con ello en la vida nacional.

¡Ay, Don Beto! le dijeron, usted odia a los que tienen dinero, porque ha dedicado su vida a la lectura, dándose cuenta tarde de que ha fracasado en el plano económico. Masferrer respondió: "Si me he pasado la vida leyendo, cultivando mi mente, es evidente porque esa era mi vocación. No hay mayor elemento de felicidad que trabajar según su vocación". "Vivo contento y si alguna vez trueno, aparezco desbordante de ira (no de odio) no es por mí, sino por los demás, por los millares de parias que los victoriosos en el plano económico hacen dormir sobre el suelo húmedo en aquellos cafetales que ustedes extraen millones cada año. Por los infelices que mantienen con tortillas y frijoles, que han de vivir con setenta y cinco centavos diarios, mientras ustedes en una sola noche de casino, ganan o pierden al juego cuarenta mil colones". Así era Masferrer.