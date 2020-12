¿Dónde estás, ARENA?

Este es el momento más difícil que vive la patria y es necesario una oposición decidida y firme y no hay espacio para posturas blandengues o ambivalentes.

Mientras el tirano se jacta de su ignorancia ante la ley y sus acólitos lo aplauden, enamorado de sí mismo como está, el dictador desfila en alfombra roja dentro de la Casa Presidencial y en el Teatro, haciéndose flanquear por mil soldados, vestidos con uniformes de época, con rifles y bayonetas saludándolo. Ya ni siquiera se necesita ser psiquiatra para ver la locura que destila este megalómano; pero más grave es que sus segundos, los ministros del nuevo orden, han copiado la forma de insultar a la Asamblea y a los opositores; y todos, desconocen la Constitución y actúan como se les ronca en gana.

Ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pasó con la otrora decidida ARENA? ¿Cuándo cambió sus principios, por una serie de comunicados fofos, y la contundencia por el servilismo?; y puntualmente, ¿acaso no perciben que la República está muriendo por las acciones del opresor y sus secuaces, como el director de policía? Este es el momento más difícil que vive la patria y es necesario una oposición decidida y firme y no hay espacio para posturas blandengues o ambivalentes; porque hay que decirlo, en este momento la oposición reside sobre todo en la bancada del PDC y del FMLN y un grupúsculo de diputados valientes de la llamada Alianza Republicana Nacionalista.

No juzgar al director de policía, por los múltiples delitos que aparentemente ha cometido, y permitir la corrupción en los ministerios y en general en todo el Ejecutivo, es también un acto de traición. Los diputados que por cobardía o por dádivas permitan que la tiranía se instaure en nuestra Tierra, cerrando los ojos, serán cómplices del delito que no han querido ver.

El país se hunde, la República muere, la libertad languidece; y hoy, que todavía existen algunas instituciones independientes, como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República, estos malos congresistas mantienen a funcionarios vendidos al Poder fáctico y que han roto su juramento ante la patria, como el ministro de la Defensa y el director general de Policía.

¿Acaso son tan miopes que no alcanzan a entender que esos serán los encargados de custodiar las papeletas de votación y llevarlas a los centros para emitir el sufragio? ¿No ven el fraude de proporciones dantescas que planea el lord tenebroso y sus sicarios? Son ustedes, los cobardes, quienes no han parado las acciones dictatoriales y por el contrario se han plegado al capricho del engendro que gobierna en Casa Presidencial.

Obviamente lo que escribo no va dirigido a aquellos miembros de ese partido que continúan siendo congruentes en sus actos, o a aquellos diputados que audazmente se oponen a los desmanes del dictador; a ustedes, los valientes de todos los partidos, más bien les pido que resistan y que no se dejen amedrentar por los que ya han traicionado sus ideales; sean inteligentes, para reinventarse, pero manteniendo sus principios, cercanos al Pueblo, del que se han alejado. Hay algunos areneros que se esconden tras el velo de una pretendida superioridad intelectual y se engañan a sí mismos, indicando que la facción es extremadamente popular y que va por el rumbo correcto. ¡No es así! Vamos juntos al despeñadero, republicanos y demócratas, por una bestia insaciable de Poder.

Insisto en que es momento de deponer las diferencias y que hoy no debemos ver colores en las papeletas, sino nombres de gente digna. Yo por mi parte votaré de forma cruzada en las próximas elecciones; algunos serán de este partido y otros de los demás; pero deberé meditar concienzudamente quiénes me representan y quiénes no.

Termino con un pensamiento del doctor René Fortín-Magaña, quien desafortunadamente nos dejó demasiado pronto: “En nuestras venas corre la valentía para enfrentar al tirano vestido de redentor; nuestros corazones laten con el anhelo de una Patria Grande, próspera y libre”. Que Dios nos bendiga a todos.