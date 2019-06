¿Dormir o no dormir? Esa es la pregunta

"¿Qué es dormir?", tuiteó nuestro presidente a la 1:22 de una reciente madrugada. De inmediato, 18,800 de sus 873,000 fans, que seguro también padecen de insomnio, le aplaudieron a su adorado y le ordenaron roncar para, al despertar, seguir despidiendo parásitos de Estado.

Uno de sus fans le dio "copy paste" a una respuesta de Google sobre la pregunta del presidente: "Permanecer en estado transitivo durante el tiempo que dura algo como una noche, una siesta o una borrachera".

Qué dicha es permanecer entre 4 y 6 horas en estado transitivo, sobre todo cuando se va al cine sin tener que ir al cine, con algún sueño de acción o pesadilla de terror. Qué lástima que siempre nos olvidamos de lo que trataba, justo al abrir los ojos.

Yo (aún) no soy fan del presidente, pero también padezco de insomnio. Qué triste es permanecer 4 horas o más vuelta y vuelta en el colchón, cual pupusa en el comal.

¡Lástima que nos alambraron con la necesidad de dormir tanto! Cierto, dormir es esencial para poder funcionar, como la comida y el agua, pero ¿por qué tenemos que pasar un tercio de nuestras vidas durmiendo? Vuélele pluma. Un Homo sapiens de 90 que duerme lo que el doctor recomienda –8 horas diarias– ha pasado 30 años zzz zzz "y oghh, oghh", agrega la lorita Pepita, recordando los ronquidos de su chera, Sofi la schnauzer (Q. D. D. G.).

No seamos zánganos, pronto va a llegar el día en que durmamos para siempre. Mientras tanto, saquémosle el jugo a la vida, haciendo que la cama nos tire patadas mucho antes de que se levante el sol.

Eso sí, para mejorar nuestra memoria, pensar con claridad, ser más productivos y ganarle al sol, no podemos estar mandado tuits a la 1:20 de la mañana. Les ordeno caer en los brazos de Morfeo mucho antes de eso.

Olvídense de tomar pastillas. Mejor es contar ovejas y mejor aun es apegarse a una rutina: cenar ligero al menos dos horas antes de meternos al sobre; no más de un par de copas; adiós siestas, bienvenido deporte; nunca pegarnos, metidos en la cama, a la pantalla del teléfono, la de la compu, la tableta o la tele (mejor leer un libro de papel); tapones de oído si el chucho del vecino ladra, cuartos separados si su pareja ronca; no llevarnos trabajo a la cama.

Para soñar con los angelitos, también cae bien una tecito de manzanilla con valeriana, oscurecer la habitación, regular su temperatura, inhalar paz, exhalar estrés.

Fácil decirlo, me diría el tuitero, pero cuando uno es presidente, difícil hacerlo. Toda la razón. Especialmente ahora que una salvadoreña llamada Layla (lindo nombre) está por nacer.

Difícil hacerlo, también, para empresarios como Jack Dorsey, el mero mero de Twitter, quien duerme como tierno desde que se puso el anillo en el dedo. No me refiero al anillo matrimonial, ¡ese quita el sueño! Me refiero al Oura Ring, novedad finlandesa que monitorea tu sueño profundo (REM), el zzz ligero, los momentos despiertos, tu pulso y tu temperatura, con el fin de crear tu perfil de sueño.

Si no hubo REM, pero sí calor y pulsaciones elevadas, Oura te recomienda: "Take it easy". De lo contrario, te reafirma que podés meterle con todo.

Milagroso el Oura. Pero si leemos la letra fina, los finlandeses nos advierten sobre el riesgo de la "ortosomnia" o trastorno mental por culpa de la búsqueda incesante del sueño perfecto, enfermedad "in crescendo", ahora que todo lo medimos, graficamos y posteamos.

¿Dormir o no dormir?

Por supuesto que hay que permanecer en estado transitivo, pero suficiente, unas 6 horas por noche. No debemos desperdiciar nuestra preciosa vida roncando, ni convertirnos en obsesivos compulsivos persiguiendo la utopía del sueño.

¿Oura Ring?

No, gracias, uno sabe qué tan bien durmió sin necesidad de anillo. Mejor contar ovejas, apegarnos a los tips arriba recomendados y, en caso de insomnio, tomar más cafecito al día siguiente y no "friquearnos", pues, eventualmente, el sueño recuperaremos.

"A mí me tapan la jaula a las 5 de la tarde y me la aperan con masa fresca, agua Cristal, guineyo bien madurito y le cambian el papel", ordena la lorita Pepita.