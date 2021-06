Dos años de amenazas

Por no decir otra cosa, francamente que es tedioso oír día tras día a todos los personeros del gobierno insultar y maldecir a los miles de enemigos imaginarios que poseen.

Si hay un común denominador entre el presidente, los ministros, viceministros, diputados y cuantos empleados de confianza existen, es la constante utilización de Twitter para dar y recibir órdenes; y la descalificación y ofensa contra cualquiera que osara sugerir que la naturaleza de Bukele no es divina o que hay falta de transparencia en lo que se hace.

Supongo que la estrategia que conlleva el insulto tiene la intención subyacente de callar las voces disidentes antes que se produzcan, amparados en un arquetipo junguiano que sugiere que todos los humanos tenemos miedos comunes y que dos de estos son el temor al rechazo y al ridículo. Así que cuando alguien opina de buena fe sobre cualquier tópico y eso no le gusta al régimen recibe una andanada de ofensas de parte de troles, de seguidores y hasta de funcionarios del presidente.

Son dos años de tener oficialmente a un partido que ha "partido" a los salvadoreños, dividiéndolos en grupos que van desde los que han llegado ya a la idolatría, comparando a Bukele con Jesucristo, incluido en este conjunto a por lo menos dos sacerdotes (uno en Metapán y otro, actual alcalde de Usulután) hasta quienes genuinamente detestan al tipo comparándolo con el demonio. Antes que alguien diga que yo estoy ahí, déjenme aclararles que personalmente no lo considero satanás, sino un pobre diablo, que en mala hora llegó al poder y se agenció tal cuota (después de haber afianzado el control de los militares y policías) que ha logrado cambiar la estructura de la República, hasta convertirla en un antro de aplausos para sí; y de amenazas para sus opositores.

En la reciente "rendición de cuentas" que debió hacer en la Asamblea, sus títeres directivos autorizaron no sé cuántas decenas de miles de dólares, hasta donde se puede saber, para remozar sin ninguna necesidad, desde los colores del edificio, hasta la alfombra roja por la que debía transitar el tirano. Y como ya es costumbre, el aprendiz de dictador volvió a incumplir la norma constitucional y no brindó ningún informe, contentándose únicamente con alabarse a sí mismo, insultar a los partidos opositores, al periodismo independiente, a los empresarios y al colegiado informal de una pobre sociedad civil que ni tiene fuero, ni lo busca, pero que exige transparencia y rendición de cuentas sobre los ya miles de millones de dólares con los que este fatídico gobierno ha endeudado a la Nación.

Pero acá no hay claridad en los gastos de nadie; y por el contrario ante el reclamo ciudadano, desde los presidentes de los Órganos del Estado (hace poco tiempo independientes y hoy sirvientes del terror y del Calígula guanaco) hasta los esbirros contratados para tal efecto, como Walterio o el mechudo drogadicto, la andanada de insultos y amenazas no se hará esperar. En eso hemos caído, en un país sin democracia y lleno de miedo; del que parece no haber escapatoria.

Pero eso no es cierto, ¡siempre hay esperanza! De hecho, si la ciudadanía rompe el silencio y empieza a manifestarse, pronto el concierto de las naciones democráticas hará eco. Y así, mientras el califa insulta además a los estadounidenses, a la OEA y a la ONU; y mientras ofende a Europa, Centro y Suramérica, aunque él se vea como el último emperador, la verdad es que la venda de los ojos de la comunidad internacional ha empezado a desprenderse; y el eco de la barbarie que gobierna a El Salvador ya es vista en las naciones.

Pronto, si nosotros elevamos la voz y nos oponemos al tirano, Dios nos ayudará a que quienes todavía no lo han visto, observen que bajo el ropaje redentor, en esta gente se esconde un monstruo obsceno, formado por la corrupción, la mentira y la inmundicia, que no siendo invencible, tarde o temprano será alcanzado por la ley. Quiera Dios que este final feliz llegue pronto.