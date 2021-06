Dos años marcados por pandemia y autoritarismo

Así, no es difícil prever que la próxima acometida de Bukele y de sus asesores, en su tercer año de gobierno, será perseguir sin ningún rubor el control de la información. En ese afán, el régimen no ha sido eficaz pese al desmantelamiento del Instituto de Acceso, al despilfarro en un periódico oficial que deja pérdidas al erario cada vez que sale a la calle, y al gasto igual de irracional en pauta en redes sociales de la televisora y radios del gobierno. Youtubers a sueldo, desinformadores coordinados desde Casa Presidencial, desprestigio digital contra adversarios y periodistas... la suma de toda esa maquinaria no le ha alcanzado a la administración para controlar lo que se opina ni la curiosidad de la nación.