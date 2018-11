Dos campañas diferentes

Las campañas de los candidatos que encabezan las encuestas son en extremo diferentes, probablemente porque en nuestra historia reciente es primera vez que se presentan un candidato conservador, Calleja, con propuestas liberales, algunas atrevidas, distanciándose de su partido en cercanía a la modernidad.

Y al mismo tiempo un candidato populista, Bukele, como los ha habido en otros países latinoamericanos, Chávez, Fujimori, Perón y en el mundo notables ejemplos Hitler y Mussolini.

Torcuato Di Tella, industrial y filántropo Italiano argentino, dice: "El populismo es un término aplicable a movimientos políticos con fuerte apoyo popular, que no buscan realizar transformaciones profundas del orden de dominación existente y no están relacionados con reivindicaciones de la izquierda histórica latinoamericana", "se generan por crisis de los partidos tradicionales cuando caen con sectores de clase media y baja, cuando hay crisis económica, violencia, migraciones...". Los movimientos populistas han sido en esencia vehículos personalistas. La motivación entre sus seguidores es totalmente emocional, no les importa si son señalados de corrupción, deseos de ser déspotas, no creen nada que ataque a su mesías.

Bukele casa perfectamente en la definición.

Hasta ahora los planteamientos campaña de ARENA y el FMLN han sido consecuentes con lo que representan o postulan, las descalificaciones mutuas han sido lo más usado.

Han promovido a los candidatos en medios tradicionales, Prensa, TV, vallas, pinta y pega. Los mensajes relativamente claros, contra el oponente, promover el bienestar, la economía, seguridad, educación, salud y lo consecuente. En el fondo, ARENA y el FMLN ofrecían cosas parecidas unos desde la derecha, otros desde la izquierda. Aunque simple prevaleció la descalificación, el miedo a la izquierda carnívora y el odio a la derecha oligárquica.

Calleja es un fenómeno en la derecha, sencillo, humilde, bien preparado (todos en ARENA lo fueron con excepción del bachiller Saca), acaudalado, manifestando un evidente deseo de servir, no de servirse. Sus ideas y carisma lo distanciaron un tanto de algunos sectores de ARENA, que es un partido de gama muy amplia, entrando a un proceso de modernidad, institucionalidad y democracia interna, complicado de manejar, es más fácil cuando hay un alineamiento vertical con una cúpula o un caudillo.

Su campaña es de propuestas concretas, buenas como en seguridad y creación de empleos, con una fuerte presencia territorial en el interior, que no se veía en mucho rato. Medios tradicionales y redes sociales en un nivel inferior a Bukele. Le falta trabajar en territorio, el Gran San Salvador, donde están la mayoría de los votos.

Bukele, en el mejor estilo populista, centra su campaña en su persona y no apela al pensamiento de la población con propuestas, sino a los sentimientos, el anti sistema y eslóganes pegajosos y copiados. Imagen cuidadosamente cultivada, calcetines de colores, gorra al revés, colores negros (Hitler y Mussolini los usaron), chaqueta de cuero permanente y unos cuantos mensajes difusos, el único permanente es contra "los mismos de siempre". Uso intenso de redes sociales con un grupo grande de troles sucios para atacar rivales y promoverlo, muy eficiente. Pauta fuertemente radio en franja joven y TV en tiempo premium.

Hasta ahora, Bukele encabezaba todas las encuestas, en las más serias con un margen modesto. Hemos comenzado a conocer encuestas privadas, que se centran en la tendencia, con llamadas y entrevistas diarias, y la tendencia es Bukele a la baja, Calleja subiendo. Por primera vez vemos un empate.

Los bajones se dan a medida que se expone más, lo cual tiene que hacer sí o sí.