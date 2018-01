Estamos a días de la primera de dos elecciones cruciales para el destino del país, más relevantes que otras por diversas razones por que atraviesa el país, pero de una forma más general, llegamos a una encrucijada. Hemos caído tanto en todos los ámbitos que más años de lo mismo se acaban el país, hay por el otro lado la oportunidad de seguir el proceso de fortalecimiento de las instituciones que en algunos ámbitos se ha construido, más notablemente los fallos obedecidos de la Sala de lo Constitucional y con bemoles y dudas, combate a la corrupción en altos niveles, si bien el traje no está a la medida hay un expresidente preso y uno fugitivo, adicionalmente aumento en transparencia, la Sección de Probidad ha denunciado numerosos casos de presunciones de enriquecimiento ilícito de funcionarios, algo antes no visto.

Las elecciones de diputados son de la mayor importancia, además de que hacen leyes y aprueban presupuesto y tomar préstamos, eligen a funcionarios importantísimos para el funcionamiento de la democracia y la ley, iniciando por la Corte Suprema de Justicia que por años se sometió al presidente de turno. Nos hemos dado cuenta de su importancia cuando llegaron los 4 magníficos a la Sala de lo Constitucional, ciudadanos independientes, incorruptibles que llegaron a cumplir su juramento de servir y lo hicieron contra la oposición y los ataques constantes del grupo en el poder. Aquí debemos preguntarnos: ¿Queremos regresar al sistema corrupto de antes, o tratar de que haya continuidad en el actuar correcto? Si a usted, lector, no le importa, no vote, como la campaña maquiavélica que han lanzado los malos y deje que un pequeño grupo, los que sí votan, los militantes de hueso duro decidan sobre su futuro, eso sí, luego no se queje.

Los diputados eligen al fiscal, encargado de perseguir el crimen. Pueden elegir alguien como el fiscal anterior que llegó a constituirse en parte de una estructura criminal dirigida por políticos corruptos, o alguien decente y probo que llegue a hacer su trabajo. El fiscal actual ha dado algunas muestras convincentes, aunque debe limpiar a la Fiscalía de muchos elementos malos que están adentro. ¿Vota por diputados que cree lo harán bien, ciudadano?, o lo dejará en manos de ese pequeño grupo que mencionamos. Eligen a la desprestigiada Corte de Cuentas, institución que ha servido siempre para proteger corruptos y chantajear a políticos de otros bandos y dar empleo a los parientes y amigos de los mandamases. Esa requiere reingeniería total. Eligen además procuradores y otros funcionarios elección de segundo grado, también de importancia.

La Asamblea Legislativa es la institución más desprestigiada según reflejan las encuestas de opinión, ahora tenemos voto por rostro y voto cruzado, una buena oportunidad de mejorar ese ente llamado el primer Órgano del Estado. Vaya a votar, ciudadano, e investigue sobre los candidatos. No deberemos votar por ninguno que haya cometido delitos o sido acusado de corrupción u otros ilícitos. Hay algunos rostros tan conocidos señalados de corrupción y siguen como “Johny Walker”, tan campantes.

La verdadera forma de tener diputados vigilados es dividir por distritos electorales y los diputados respondan a grupos que los identifican y siguen su actuar, y si fallan, no votan por ellos en la siguiente. Esa sería una importante reforma constitucional.

En 13 meses elegiremos presidente, las ofertas están claras, el FMLN ofrece profundizar su control del Estado y tomarse los medios de producción, “Yankees go home” y seguir de alguna forma el modelo venezolano.

ARENA ofrece rescatar nuestra descalabrada economía, sanear las macrofinanzas, mejorar el clima de inversiones para atraer inversión y crear empleos, continuar profundizando en democracia e institucionalidad y no llevarnos por el modelo castro chavista. Por sus credenciales y la gente que podría formar gobierno con ellos, hay mayor capacidad profesional, mejores posibilidades.

¡Vote, ciudadano!