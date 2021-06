El presidente Bukele nos mete como en un libro de ficción muy conocido en dos mundos paralelos que coexisten simultáneamente, uno que es la realidad, muy dura, lo que el aparato de propaganda del gobierno trata de disminuir, ignorar, hacerlo ver diferente o inexistente, la dura realidad que vivimos los salvadoreños diariamente, aunque los miembros del culto a Bukele la ignoren, la nieguen o disminuyan, aunque es muy difícil de desaparecer y cada vez habrá más descontentos como en toda dictadura.

El otro mundo muy diferente es el creado diariamente por la narrativa gubernamental, muy audaz y no deja de reconocerse que es creativa, guion de Hollywood, si no se concretiza, no pasa nada, en unas semanas se olvida o es reemplazada por otra fantasía.

La última ha sido la del bitcoin, que durante unos días acaparó la atención nacional y alguna internacional, una buena parte del país nos dedicamos a estudiarlo, buena distracción, veremos qué aprueba la Asamblea, si no es de uso obligatorio ni lo adopta el Estado, es irrelevante, ya hay inversionistas que usan esa y otras criptomonedas para especular.

Cortina de humo espectacular, como otras que ha creado, en opinión de sus críticos diseñadas para distraer la atención del país y desviarla de los problemas reales, que son muchos, difíciles de resolver y el gobierno nunca ha dado ni una pista de cómo piensa resolverlos.

A este día la situación más grave es la creada por el golpe de Estado al destituir ilegalmente a la Sala de lo Constitucional e igual de ilegalmente nombrar nuevos magistrados, a eso se suma la destitución fuera de la ley del fiscal general que llevaba encaminadas varias investigaciones de corrupción del actual gobierno y nombrar de nuevo fuera de la ley a su fiscal, el único funcionario a quien hemos escuchado decir "yo he decidido" y no mi jefe, terminar con la CICIES. Veremos cómo le va.

La serie de problemas reales que vivimos es tan extensa que no da para desarrollarlos en una columna, así que los repasamos por encima.

1) La ley retroactiva blindando la corrupción en la pandemia. 2) El Gabinete venezolano en la sombra del que se dice están por encima de los ministros y solo debajo de los Bukele. Involucrados desde la campaña y aunque dan órdenes y hay fotos oficialmente no existen ni ganan salario. Fuentes de EUA dicen que China para asegurarse el pago de la gigantesca deuda venezolana acogieron al grupo de Guaidó para en caso de cambio de régimen no perder sus multimillonarios préstamos. Al mismo tiempo los convirtieron en una especie de embajadores financieros para prestar en esta zona. 3) ¿Deshará Bukele nuestra relación con EUA por una ilusión china? Palabras mayores.

4) Los casos enormes de corrupción durante la pandemia y más. 5) El pésimo mensaje al deshacer CICIES que fue su gran promesa y estaban utilizando para perseguir a la oposición. 6) La negativa rotunda a rendir cuentas.

7) La desnaturalización de las FF. AA. y la PNC al convertirlos en sus instrumentos de acción, represión y guardia personal. 8) Pompa desmedida y endiosamiento. 9) Persecución a la prensa y a quienes piensen diferente. 10) Hostigamiento y amenazas a congresista Norma Torres, grave. 11) Propiciar las más tirantes relaciones históricamente sin necesidad con EUA.

En el mundo de fantasía paralelo nos ha dado: 1) Tren a oriente. 2) Metería presos personalmente a corruptos. 3) Aeropuerto en oriente. 4) Amazon iniciaría operaciones en el país; y muchas fantasías más.

Así las cosas.