Dos semanas sin Sala de lo Constitucional

En dos aspectos ha venido insistiendo la sociedad civil durante el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): elegir por razones de idoneidad, y hacerlo en tiempo. Sin embargo, llegó el 15 de julio de 2018 y la Asamblea Legislativa no hizo la elección, fecha que se tenía muy presente pues ese día culminaron su período los 5 magistrados electos en 2009, 4 de los cuales pertenecían a la Sala de lo Constitucional. Debido al retraso de casi 2 semanas en la elección y por las vacancias en dicha Sala, actualmente hay ausencia de la misma, puesto que solo ha quedado un magistrado propietario y un suplente, con lo que no puede integrarse.

Es desafortunado e irresponsable decir que la falta de Sala de lo Constitucional no acarrea consecuencias, o que no se va a caer el mundo, o que no todos los días se vulneran derechos constitucionales, pues quien sí resulta afectado por el incumplimiento de la obligación de los diputados de elegir en tiempo son los ciudadanos. El Estado, al no contar con la Sala de lo Constitucional, carece de uno de los pilares más importantes en los que se sustenta el sistema democrático y el mecanismo de división de poderes, pues es a quien le corresponde ejercer el control de constitucionalidad como máximo intérprete de la Ley Suprema.

Los efectos de no contar con una Sala de lo Constitucional en el país son muy graves, pues pone a la población en una situación de indefensión en caso de que se vulneren sus derechos constitucionales y también se limitan grandemente las posibilidades de poner freno a los excesos de poder cuando se afectan los derechos tutelados por la Constitución. Por ejemplo, si el día de mañana se aprobara una ley que abiertamente violara la libertad de expresión, la libertad de asociación o de tránsito, al no haber Sala de lo Constitucional, no habría instancia ni forma para poder declarar su inconstitucionalidad con efectos generales y obligatorios, por lo que no podríamos expulsarla del ordenamiento jurídico. O si por ejemplo, un ciudadano con una enfermedad severa se considera vulnerado en su derecho a la salud por la negativa del sistema público de proveerle un determinado medicamento, no podría ampararse ante la Sala para que obligue a que se lo brinden. En ambos ejemplos, el ciudadano podría presentar las demandas, pero no habría forma de resolverlas por falta de cuórum.

El miércoles de esta semana sesionó la Comisión Política y cada partido presentó sus nombres, pero sin deliberación ni decisión y el retraso en la elección continúa. Hay varios baremos o tablas de evaluación de los candidatos pero como iniciativas individuales, cuando lo que se necesita es que haya uno adoptado por dicha Comisión. Además, es obligatorio que se motive de forma suficiente por qué quienes resulten electos son idóneos.

Ojalá la Asamblea Legislativa en estricto respeto a la Constitución y a la jurisprudencia, bajo criterios de independencia, honestidad e independencia, elija pronto a los nuevos magistrados de la CSJ, para que no siga negándole a los ciudadanos la justicia constitucional. Se debe elegir pensando en los intereses del país; un error puede resultar muy caro para todos.