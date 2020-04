Dos temas en la situación actual

La cadena nacional del lunes tuvo como anuncio central el inicio de la Fase 2, el sentimiento que dejó no fue de tranquilidad, sino de temor. El líder debe inspirar confianza, no desazón y miedo.

En qué consiste la Fase 2 de la Estrategia para contener la pandemia. El mandatario explicó que básicamente es identificar al contagiado, "Pedro" lo llamó, seguir sus huellas, encontrar los contactados y posiblemente contagiados por él, detenerlos por 5 días en contención en un hotel con comodidades. En ese tiempo se les practicarían 2 pruebas de covid, los negativos vuelven a casa, los positivos a reclusión.

A muchos preocupa la posible violación de derechos constitucionales y violación a la sentencia de la Sala de lo Constitucional a ese respecto. Otros advierten que ceder libertades por miedo ha sido la ruta de muchos dictadores y advierten sobre caminar esa peligrosa ruta.

Independientemente de esas justificadas preocupaciones, analicemos la viabilidad de ejecutar la Fase 2 como se explicó. Sería posible si hubiera pocos "Pedros", fáciles de identificar como el Paciente Cero.

Pero la situación es diferente, con las aglomeraciones que se dieron en el reparto del subsidio, los posibles contagiados pueden ser decenas o cientos de miles. ¿Cómo encontrar a los "Pedros" en esa masa? Se tienen los datos de los que cobraron, pero, ¿cómo se identifican entre un grupo tan grande? Es imposible. Supongamos que no son cientos de miles pero 50 mil para hacer números. No se tiene la capacidad para detenerlos y albergarlos simultáneamente, menos aún la capacidad de investigar sus posibles seis o diez contactos talvez contagiados y detener (capturar) entre 300 y 500 mil presuntos contagiados y ponerlos en cuartos de hotel, esto es bastante obvio. Esto sería posible únicamente si el grupo de "Pedros" fuera manejable y obviamente no lo es. Entonces, ¿cómo ha planeado el mandatario y su gabinete que la Fase 2 funcione, dados estos números?

La idea es lógica y si fuera factible implementarla sería de gran ayuda para contener la pandemia. Pero si lo que se da son unos cuantos casos para servir como ejemplo y propaganda, no abonará al propósito declarado.

Es de máxima prioridad simultáneamente a las medidas de salud pública, implementar medidas económicas destinadas a paliar el hambre de los pobres, la quiebra de empresas medianas, pequeñas y grandes, que generaría mucho desempleo no recuperable, el deterioro del sistema financiero que se verá afectado por la mora que se producirá, falta de liquidez en el sistema y consecuentemente menor disponibilidad de financiamiento para la recuperación económica, tasas de interés más altas, dificultades de acceder a créditos de empresas con debilidad financiera (la gran mayoría) a créditos personales y de microempresas. En todo el mundo en crisis fortalecen al sector financiero en dificultades nacionales, para beneficiar a sus usuarios.

El impacto inmediato de la caída de ingresos en toda la economía preocupa en los más vulnerables, casi 500 mil hogares en pobreza extrema o relativa y precaria inserción al mercado laboral, informales, vendedores, de servicios (si no trabajan hoy, no comen mañana).

De la población ocupada, 2.8 millones, unos 700 mil viven en pobreza, rápidamente sufrieron una drástica reducción en sus ingresos. Un 25 % trabaja en restaurantes, hoteles y comercio, otro 25 % trabaja en la industria manufacturera, mayormente cerrada. (Carmen Aída Lazo).

Miles de empresas, especialmente las pequeñas, no podrán hacer frente a sus pagos. Hay que reactivar estas cuanto antes.