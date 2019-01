Aunque uno deja un legado y el otro dejó un reguero, a Douglas Meléndez y Luis Martínez los unió tristemente algo más que el exceso dramático.

Meléndez merece más el elogio que la diatriba. Bajo su égida, la Fiscalía General de la República abrió inesperadamente casos relativos a la clase política, sobresaliendo el proceso contra Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. La comprensión que los ciudadanos tenemos ahora sobre la naturaleza del poder en El Salvador, la vulnerabilidad del erario público y la sujeción del aparato del Estado a las veleidades y apetitos de la cúpula ejecutiva de turno sería imposible sin las pesquisas de la FGR.

Ese legado de la administración de Meléndez es escasamente apreciado hoy, pero el tiempo lo pondrá inevitablemente en perspectiva. Esa crónica de despojo sistemático, ese relato de un presidente chabacán y ladrón, impactará el ideario de toda una generación. Ningún país sale ileso de una decepción de ese calibre.

El Salvador se acostumbró durante toda su vida moderna a decepciones por omisión, raras veces por una dosis de verdad, mucho menos de justicia. Ahora, ¿tener a un exmandatario preso sació las vísceras de la democracia? Alguna vez lo sabremos. Pero es innegable que si el cordón umbilical que ha mantenido unidos a ciudadanía y partidocracia se rompe, será por las barbaridades reveladas en los últimos tres años.

Eso, pese a su incomprensible inacción en muy visibles casos contra algunos políticos de viejo y de nuevo cuño.

Claroscuro, por supuesto, el trabajo de Meléndez no se revela completamente sin revisar su frecuente recurso a los testigos criteriados, pese a no ser un medio de prueba originario de nuestro proceso penal.

Hubo en ese sentido una continuidad entre los trabajos de los últimos dos fiscales, más dispuestos el primero a nivel discursivo y el segundo en la práctica a honrar la seguridad de los criteriados, fuesen quienes fuesen, que a satisfacer el debido proceso de los indiciados. Esa falta de compromiso con las garantías constitucionales es una deuda institucional grave que ninguno de ellos amagó combatir, con el agravante de que pocas voces en el país le hicieron siquiera contrapeso.

Al contrario, desde otras instituciones del Ejecutivo y desde varias curules del Legislativo se promovió y promueve un despliegue de la seguridad y administración de la justicia expedita, espartana y de ser posible letal. Músculo principal para ese ejercicio, la Fiscalía ha estado más dispuesta a inyectarse esteroides que inspiración constitucional.

Así pues, el fiscal saliente admite tantas críticas como aplausos; estos últimos le importaban demasiado, otro símil con Martínez. Aunque sin rozar los excesos de su antecesor, que se fotografió semidesnudo en sus redes sociales, Meléndez fue ampuloso y contagió de manierismos innecesarios a la institución. ¿Cómo pedirle a sus asistentes que le bajaran un poco al tono amarillista de la comunicación de la FGR si el mismo fiscal se dejaba decir públicamente cosas como "siempre se ha promovido en El Salvador a los cheros y a las amantes" o "esta señora se vuelve casi una obra pública por toda la inversión de fondos públicos que hizo en ella el expresidente".

Douglas Meléndez ya es historia. Pese a todos los bemoles apuntados, fue acaso el primer fiscal independiente de nuestra vida en democracia. Martínez no le competía en ese sentido, un hombre que tenía dueños en la esfera política y empresarial, uno de los funcionarios más lamentables que hayamos sufrido.

¿Y Melara? No soy quien para opinar, solo lo he visto cantando. Pero yo que él no terminaría de desempacar.