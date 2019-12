Dr. Xe Piyin, buczo con Xi Jin Ping

Si el Pulgar fuera la Pulgar, sería una dama interesada e infiel. Casada por la historia con el tío Sam, pero quemándole la pata a cada rato: 10 años perdidos en la cama con Venezuela, 80 años floridos con Taiwán y, en la actualidad, el nuevo Dr. Xe Piyin coqueteándole a Xi Jin Ping, y a su sangre en Catar.

Debe ser buena onda el doctor chafa: alfombras rojas por donde aterriza. Con el Trompudo del norte, "you’re so cool Mr. President". Cool y bondadoso pues, si nos ponemos las pilas frenando la pesca del sueño americano, el tío abre el chorro y extiende el TPS otran vex.

Con Xi Jin Ping alfombra roja de generosidad; llega el bachiller con maletas vacías, y regresa con doctorado, un nuevo estadio ("pa qué, mejor arreglen el Coloso", recomienda la lorita Pepita), una biblioteca con domo de cristal, tal el Reichstag alemán ("pa qué si la mara lo único que lee es tu teléfono", se lamenta La Pluma de Calín), y maletas llenas para limpiar el agua del lago de Ilopango, desarrollar Surf City, y replicar Santa Mónica en el Puerto.

Al cierre de esta nota, aún no habían salido los regalos cataríes al sol. Los broders lejanos están que no se aguantan, pues por ay dicen que Xe Piyin afianzará el Aeropuerto Internacional de Oriente, ¡Cuco ay nomacito!

Urge el periférico más que otro estadio; remodelar, equipar y reenfocar todas nuestras escuelas, más que otra biblioteca; remodelar, equipar y reenfocar el sistema de salud pública, más que otro aeropuerto. ¡Buczo Xe Piyin!

Su apuesta para dichas prioridades es que lloverán los impuestos producto de toda la inversión multinacional en tan privilegiada ubicación geográfica, con estabilidad política (90 % de aprobación) y financiera (el dólar es Rey). ¡Así sea!

Al tío Sam ya no le gustó el coqueteo guanaco con su enemigo chino, reafirmando que "los salvadoreños no tienen mejor amigo que los Estados Unidos", y subiéndole el volumen al Fomilenio para evidenciarlo. Thanks, Sam.

Ya no le gustó, pues todo indica que la guerra comercial evolucionará a la política, cuando Xi Jin Ping coloque un alfil, en diagonal hacia el norte, en nuestro Pulgar.

Los salvadoreños debemos estar atentos; señalar irregularidades por la expansión (¿invasión?) china a Cuscatlán. No podemos permitir que violen nuestra soberanía, como lo hizo el chino-cuscatleco que compró la isla Perico por menos de 1 melón.

La Perico, y nuestra soberanía, pasaron de manos del Estado, a manos chinas, tras una simple compra-venta. Sepa Judas qué pasará con las 40 familias periquenses, ni con la flora y fauna marina, característica del bello Golfo de Fonseca. "Salven las loras" grita la lorita con tono de Greta Thunberg (prima de los Echenberg y los Valenberg).

Pasaron a las manos del chino Yang, el mismo que con su empresa Golden Will le vendió camiones basura, para recolectar basura, a la Violeta del Frente. ¡Qué basura!

No podemos permitir que le den baje a las familias periquenses, expertas en la extracción de curil, cascos de burro y almejas: trío vuelve a la vida, sobre todo si se retuerce con la primera gota de limón, y si se acompaña con una Pilsener, bien helada... Ahhhhh.

No podemos permitir que talen los manglares y destruyan el refugio de tanto cangrejo, conejo y perico. No podemos permitir que la versión china de Pearl Harbor, con todo y nukes, se tome La Unión (Bay of Curil Invasion?). No podemos permitir que los egg rolls le roben participación de mercado a las pupusas. "A mí no me gustan los egg rolls, porque no traen curtido ni salsa de tomate" canta mi perica.

Si podemos permitir, ¡urge!, que se concretice la inversión prometida. Que vuelvan a chisporrotear nuestros yunques. Que Surf City se desarrolle de forma sostenible. Que brillen el puerto, el lago, y la Joya de Cerén.

El mensaje a Xe Piyin: No sigás empeñando el Pulgar. Bajale rayitas a tus quemadas de pata, y subile al mensaje del tío: "Los salvadoreños no tener mejor amigou que los Stados Unides". You’re right uncle.