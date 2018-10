Drama migratorio: pobreza y tiranías

Sin obviar el origen y consecuencias de las grandes corrientes migratorias relativamente recientes hacia Europa –provenientes, principalmente de África y Asia-- no podemos ignorar el drama que en el mismo sentido se está viviendo en Suramérica y en nuestra región. No sobra decir, sin embargo, que la pobreza y las tiranías –y en algunos casos el fundamentalismo político y religioso– pueden ser señalados claramente como los verdaderos responsables de un creciente fenómeno que no parece tener solución. A pesar de la actitud solidaria que han mostrado algunos países para cobijar a los migrantes, el problema se grafica cada vez más con imágenes dantescas que conmueven más allá de lo imaginable.

En el hemisferio occidental, dicho fenómeno tiene sus propios matices. Por una parte muchos siguen aferrados al "sueño americano", a pesar de la política anti inmigrante de Estados Unidos –especialmente durante la presente administración– cuya historia y grandeza, paradójicamente, no pueden explicarse totalmente sin hacer referencia a la "contribución neta" de personas y familias enteras provenientes de todas partes del mundo que se arraigaron en ese país. Por otra, estamos siendo testigos de la emigración que podríamos llamar "interna" forzada, especialmente, por los regímenes despóticos de Nicaragua y Venezuela, creando en varios países de Suramérica grandes problemas económicos y sociales y, lo que es peor, generando un sentimiento xenofóbico potencialmente peligroso.

Los países afectados han acudido a la comunidad internacional por los enormes costos que conlleva atender a los migrantes. Por ejemplo, el Grupo de Lima, en una actitud solidaria, está haciendo grandes esfuerzos para contribuir a la solución de este problema, especialmente dirigidos al éxodo venezolano, que ya suma casi 4 millones. Recientemente, el presidente de Colombia señaló que el costo fiscal ocasionado por ese fenómeno rondaba, en su país, los US$ 1,525 millones, equivalentes al 0.5% del PIB. En menor proporción, lo mismo se replica en Brasil, Chile, Ecuador y Perú. Pero en algunos gobiernos de estos países, ya hay preocupación por las reacciones negativas de sus propios ciudadanos. Hace unos meses ocurrió un incidente de este tipo en Brasil y en la pacífica Costa Rica y, la semana pasada, el problema escaló con el distanciamiento diplomático entre Venezuela y Ecuador. Claramente, los únicos responsables de este peligroso escenario son los Ortega y los Maduro.

En nuestro caso particular, estamos sobre informados de la opinión que le merecemos al actual inquilino de la Casa Blanca y de su especial inquina hacia nuestros compatriotas. Su amenaza pende como una espada de Damocles, cuyo desenlace supone un efecto que supera cualquier imaginación; aunque el gobierno, irresponsablemente, ha dicho estar preparado para recibir con los brazos abiertos a todos los expulsados. Sin embargo, el drama que empezamos a observar desde la semana pasada, cuando miles de hermanos hondureños iniciaron una enorme caravana hacia el norte, claramente ignora el creciente rechazo norteamericano a este tipo de migración; si fueran noruegos, todo sería diferente.

Lo complicado es que el presidente Trump, desde que estaba en campaña, utilizó el tema migratorio como bandera política; ahora lo reivindica de cara a las elecciones de noviembre y su colega hondureño, con su ilegitimidad, está haciendo lo propio. Pero el primero responsabiliza y amenaza a todo el Triángulo del Norte que, según los mismos gringos, puede servir de muro para garantizar su propia seguridad. Si castiga a nuestros países cortándoles la ayuda, el problema tenderá a agravarse. Ergo, él será en gran parte responsable; igual los gobiernos de estos países, por no generar mayores oportunidades para sus conciudadanos. (22-X-18)