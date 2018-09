Dudas razonables

Tres hechos ayudan a explicar las dudas que miles de compatriotas tienen en estos momentos: (1) el GOES ha decidido –soberanamente– colocar al país en el campo de la geopolítica y en medio de dos potencias mundiales (EUA y China Popular) que libran una batalla por la influencia hemisférica, (2) las medidas antiinmigrantes y la amenaza de deportación a incontables salvadoreños que residen en EUA y (3) el rol de "salvavidas" que realizan las remesas para la economía nacional y familiar.

Estas condiciones hacen que el anuncio de EUA de reevaluar su relación con El Salvador ponga intranquilos a diferentes sectores y actores. La reacción estadounidense es relevante porque (a) la economía salvadoreña está dolarizada, (b) EUA es un destacado cooperante, (c) EUA es un socio comercial estratégico y (d) 30 % de los salvadoreños reside en EUA. En pocas palabras, el GOES ha tocado una "fibra sensible" para los salvadoreños.

El empeño gubernamental de colocar al país dentro de una nueva confrontación geopolítica genera varias interrogantes. Recuérdense los altos costos humanos y económicos por haber enmarcado el conflicto salvadoreño de los años ochenta dentro de la "guerra fría" (EUA vs. URSS). En ese período se estimuló la violencia política y difundieron ideas nocivas: (1) el imperio yanqui y la oligarquía nacional son los responsables de todos los males del país y (2) el odio entre salvadoreños es lo que permitirá hacer los cambios requeridos. Esa dolorosa experiencia y dada la pertinencia de tener buenas relaciones con China Popular permiten plantear unas claves para descifrar el actual acertijo cuscatleco.

Clave 1. EUA y China Popular saben lo que quieren, El Salvador no sabe lo que quiere. Esta significativa diferencia pone al descubierto el alto riesgo que tiene para El Salvador trasladar un enfrentamiento geopolítico a suelo cuscatleco. Una cosa está clara: El Salvador no tiene la capacidad necesaria para jugar en grandes ligas.

Clave 2. Analizar la suposición de que las inversiones chinas serán tan grandes y efectivas en la región oriental (Zona Económica Especial) que convertirán a El Salvador en un centro logístico y comercial de nivel internacional. Esta concepción hace recordar la leyenda que asevera que "los indios eran engañados por los españoles al cambiarles espejitos por oro".

Clave 3. El GOES no debería jugar con fuego y pretender no quemarse. En tal sentido, El Salvador debería propiciar, transparentar y consolidar las relaciones internacionales que le benefician a los compatriotas que viven dentro y fuera del país. Una pregunta que surge es si colocando al país en una disputa geopolítica se resolverán los problemas que más aquejan a los salvadoreños.

Conclusión: El Salvador debería hacer de las relaciones internacionales un instrumento de cooperación, paz y desarrollo. Las dudas razonables surgen por las consecuencias de introducir al país en una nueva contienda geopolítica y hacerlo en momentos en que nacionalmente prevalece la desconfianza, inseguridad y demagogia. Consecuentemente y dado que semejante decisión no es parte de un plan de país, los candidatos presidenciales de 2019 deberían explicar su política exterior y la estrategia de desarrollo económico local. De no hacerlo, demostrarían que no están aptos para gobernar.