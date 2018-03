EL CNSCC VA A BRUSELAS

Lee también

Dado que ya nos financia y hay posibilidades de un financiamiento adicional, una misión oficial presidida por el canciller Hugo Martínez junto a miembros del CNSCC visitamos a los organismos pertinentes de la UE; el Parlamento, en el que hay un representante de cada país de la UE viendo en los intereses de la institución, con la Asamblea General en que igualmente hay un representante por país miembro vigilando los intereses de su nación y, finalmente, con la Comisión de Alto Nivel que ve los intereses de la UE en la región.La representación nuestra era liderada por el canciller en su autoridad internacional, el CNSCC estaba representado por el comisionado de Seguridad, Hato Hasbún, su excelente segundo a bordo Antonio Morales Carbonell; por la parte no gubernamental, Fidel Chávez y su servidor. Lo describo, que no lo hiciera de otra manera si no hubiera causado tan buena impresión en los parlamentarios, muy importante para ellos que no fuera solo el Gobierno.Explicamos los alcances y la visión de El Salvador Seguro como un plan de nación que estamos construyendo, con una visión integral para el combate de la violencia, con un componente menor en porcentaje de represión y persecución al delito, dentro de los parámetros aceptables de respeto a los derechos humanos de los sospechosos, aunque la población opina que se les extermine: “mátenlos a todos”, me dijo una señora muy respetable, agobiada por el problema. Pero las experiencias mundiales han probado que solo la represión no soluciona el problema, que la prevención es mucho más importante, y así está estructurado el Plan El Salvador Seguro, más del 70 % del presupuesto va a prevención, atención a la víctimas, educación, espacios liberados y creación de empleos que probablemente es la parte mas débil del plan. Se necesita una verdadera política nacional de fomento a la inversión para estimular la generación de los empleos que mantienen a los jóvenes alejados de malos hábitos.Dimos cuenta del uso de recursos y de los avances del plan en los 59 municipios más violentos seleccionados en los que el plan va dando resultados, en baja de homicidios y de extorsiones. La clave es llegar con la PNC y el Ejército y quedarse en el territorio con la Policía Comunitaria, la municipalidad, programas de ayuda a jóvenes y mujeres, involucrar a la comunidad para que recupere su territorio y no lo abandone. El que se queda gana.La recepción en el Parlamento fue espectacular. Delegados se nos acercaron a decir que tenían varios años de no estar en una Sesión General tan armónica y bien recibida, que generalmente en presentaciones de países como nosotros la izquierda ataca duro, por ejemplo, Honduras y Guatemala, y los países de derecha atacan a Venezuela (obvio), Ecuador y Nicaragua. Nosotros obtuvimos un raro y especial consenso, aprobación de todos, armonía y deseos de ayudar más.La fórmula es un plan concebido integralmente, con el apoyo y concurso de la mayoría de la sociedad que seguirán sumandos al plan. Los europeos aprecian la rara unidad nacional sobre un tema en Centroamérica y creen, igual que muchos de nosotros, que la unidad y el consenso es la fórmula del progreso.La visita del CNSCC a Bruselas fue muy exitosa. Felizmente tenemos algo concreto que mostrar: un buen plan, una implementación que debe mejorar en transparencia y una sociedad civil unida alrededor del plan. Una buena fórmula.Vamos bien.