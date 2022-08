ESG: nuevos ejes para hacer negocios en que todos ganamos

Desde antes de la caída de los mercados financieros alrededor del mundo, estaba clara la nueva tendencia para seleccionar dónde invertir dinero, llevando a expertos a seleccionar empresas en función de su desempeño concreto en áreas ambiental, social y de gobernanza (por sus siglas ESG). Esto ha llevado a que las empresas realicen publicidad, anuncios y marketing para dar a conocer por medio de campañas sus acciones reales en ESG.

Esto tiene sentido si creemos que es correcto cuidar tanto los sitios y las personas con las que trabajamos, para asegurar que haya negocios en el largo plazo. Por ejemplo, es de sentido común que nadie quiere cerrar tratos con gente que sea corrupta, por lo tanto, es necesario abordar abiertamente la necesidad de la ética empresarial para crear relaciones de confianza entre quienes hacen negocios, ya sean empresas pequeñas, medianas y grandes compañías.

Efectivamente, ahora los consumidores entienden que es bueno dar y recibir cuentas claras entre involucrados en transacciones económicas: quien compra y quien vende; entre quien recibe un servicio y quien lo presta; entre quien dirige y quien ejecuta la orden. La ética es como una caja de herramientas para prevenir la corrupción en ambos lados. Es una meta justa y realista que exista un clima de negocios sano, transparente y ético. Es deseable una conducta empresarial responsable, especialmente en una economía de libre mercado.

Negocios con ética aseguran los tres nuevos ejes ambiental, social y de gobernanza (ESG) que buscan ahora las organizaciones. Recuerdo por eso la propuesta sobre cuidar la cultura empresarial del Dr. Hugo Cruz, graduado del IESE Business School, Barcelona, y actual profesor en la Universidad del Istmo, Guatemala, quien comentaba la necesidad de contar con un sistema de proceso de gestión para crear una cultura ética en el día a día, que acompañe a los códigos empresariales y la declaración de misión, visión y valores de las empresas para que no sean letra muerta.

Leí una investigación que sugiere que los dos factores importantes para que un programa de ética sea aceptado por todos los colaboradores y dirigentes son: (1) que la ética sea percibida como parte importante del liderazgo, comenzando por que la Alta Gerencia muestre una conducta ejemplar y (2) que los empleados sientan que se les trata justamente. Es particularmente importante que las políticas de la empresa y las acciones administrativas sean coherentes y que los sistemas de recompensa apoyen el comportamiento ético. No basta un set de reglas, sino que hay que aspirar a reconocer y vivir los valores universales que subyacen en una cultura de transparencia.

Hay que subrayar la "inseparabilidad entre lo que es ético para el hombre (mujer) y lo ético para la empresa, pues no existen dos éticas: una que protege al hombre y otra que protege el objetivo económico en la empresa. La primacía de la persona responde a motivos antropológicos y éticos, pero de modo inseparable responde a la misma realidad económica. Y esto no es una cuestión de ideología o religión, pues si así fuera no podría ponerse en la base del management (dirección). Si fuera solo un asunto de fe, la ética no serviría como criterio fundamental, pues bastaría no estar de acuerdo con esa religión que lo defiende para sentirse eximido de privilegiar a la persona antes que a los instrumentos técnicos"... (Tomás Melendo Granados, doctor en Filosofía).