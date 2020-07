Economía digital: ¿para qué me puede servir?

Ser parte de la economía digital no es un desafío y oportunidad solo para las grandes empresas, también lo es para todo tamaño de empresas y emprendedores individuales, que buscan cómo tener un ingreso en tiempos de pandemia y recesión económica. Es el momento para repensar los negocios y ser innovadores, para encontrar nuevos horizontes comerciales y ser exitosos.

Lo positivo de la pandemia del covid-19 es que ha acelerado la transición de la economía tradicional a la economía digital. Hasta ahora, las noticias económicas negativas han dominado, ante el cierre de empresas y pérdidas de empleos. Pero, también hay cosas positivas que generarán empleos y bienestar. Por ejemplo, es motivador ver cómo personas y empresas que ofrecen bienes y servicios comienzan a desarrollarse exitosamente aprovechando plataformas digitales.

Un ejemplo para comprender la importancia de utilizar plataformas digitales es el de Amazon, una de las empresas más exitosas del mundo, porque su creador, Jeff Bezos, visionariamente la convirtió en una empresa propia de la economía digital. Así es como, en plena pandemia, las ganancias de Amazon llegaron a $56,700 millones este año, en medio de la peor recesión económica desde la Gran Depresión.

Es de comprender que, para ser exitoso en una economía digital, no solo se debe tener una aplicación que dé alguna presencia en las redes digitales o un sitio web. Veamos, en El Salvador, muchas empresas, incluso grandes, tienen sus sitios, pero los resultados son malos, y los clientes se sienten frustrados, porque los productos no llegan en el tiempo prometido, no envían todo lo que se compró y pagó, mientras los call centers no responden, y para revertir el pedido ante el incumplimiento, el cliente debe vivir otro calvario.

Cuidado, que esto erosiona el valor de la marca y puede llegar a causar pérdidas, sea cual sea el tamaño de la empresa. Por tanto, no solo es tener un sitio digital sino haber adoptado una nueva cultura digital, donde, si bien no se tiene al cliente al frente a uno físicamente, se debe aprender a trabajar como si lo tuviera ante usted, para brindarle el mejor servicio posible.

En una economía digital lo más importante es "crear una necesidad", entusiasmar y vender, donde al realizarse esto último se logra "satisfacer" la necesidad creada. Pero en este proceso, también es clave llegar a tiempo, en las condiciones ofertadas y con el producto ofertado. Toda persona o empresa, que al darse cuenta de que es una decisión inevitable para subsistir en el mercado, decida entrar y trabajar en la economía digital, debe estudiar cómo trabaja Amazon.

Tan pronto Amazon recibe, por ejemplo, la orden de compra de un libro, en forma instantánea envía al comprador las "sugerencias" de otros libros con características similares, con lo cual le crean la necesidad: el deseo de comprar otro libro. Lo mismo pasa al comprar cualquier producto, porque detrás de esa compra le envían ofertas de productos similares o de productos complementarios.

Consecuentemente, el gran desafío de las empresas en la economía digital es saber adaptarse y sacar el mayor provecho posible de la tecnología, sin descuidar aspectos de gran importancia para los consumidores, donde la correcta satisfacción de sus necesidades es la clave para permanecer en el mercado exitosamente.

Es de recordar que una empresa que no está en medios digitales no existe, y si no lo hace bien, puede dejar de existir.