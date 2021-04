Economía se recupera gracias al sector privado

La situación económica de nuestro país ha pasado por momentos muy difíciles en el último año, pero finalmente se ven signos de recuperación a partir del mes de marzo. El cierre de la economía tan drástico que hubo durante el segundo trimestre de 2020 llevó a que varias decenas de miles de trabajadores perdieran su empleo y al cierre de miles de empresas.

Los empresarios y los trabajadores lucharon hombro a hombro para buscar los mecanismos que permitieran superar la crisis con el menor daño permanente posible. Hubo muchas empresas que mantuvieron a todos sus empleados obteniendo ingresos de manera parcial o total, lo que generó un gran deterioro financiero para dichas unidades productivas, pero fue una gran oportunidad para demostrar el aprecio y solidaridad de los empresarios hacia sus colaboradores. Los salvadoreños que residen en el exterior, empresarios y trabajadores, también jugaron un papel fundamental para que sus familiares pudieran sortear los embates del cierre de la economía, del desempleo y de la falta de ingresos.

Los principales indicadores que nos generan optimismo sobre el desempeño de nuestra economía son los siguientes: Las remesas familiares, producto del gran esfuerzo de trabajadores, profesionales y empresarios salvadoreños residentes en Estados Unidos y otros países, enviaron casi $6,000 millones en 2020. Se esperaba que las remesas hubieran caído 20 % durante 2020, pero lejos de caer, crecieron 4.8 %. En el primer trimestre de 2021 las remesas crecieron 30.44 % y en marzo crecieron 56.9 % con respecto al mismo mes de 2020. Esto ha apoyado grandemente al consumo nacional y al incremento en los depósitos del sistema financiero nacional.

El indicador de ventas de FUSADES del mes de marzo que incluye a empresas de los sectores industrial, comercio, construcción y servicios muestra que en marzo fue el primer mes con resultados de crecimiento desde febrero de 2020. Entre marzo de 2020 y febrero de 2021 la mayor parte de empresas indicaban que sus ventas habían caído, en algunos meses fue casi unánime la caída en las ventas de las empresas.

Las exportaciones crecieron 30.8 % al comparar marzo de 2021 con igual mes de 2020. Las importaciones tuvieron un crecimiento de 49.3 % en el mes de marzo. Esto es un indicador de la mayor actividad de las empresas y consumidores salvadoreños. De continuar esta tendencia, se podrá ir recuperando empleos en los diferentes sectores. Por ejemplo, el sector textil ha tenido una mejora muy significativa.

La recaudación de impuestos también ha reaccionado positivamente durante el primer trimestre de 2021, según datos del Ministerio de Hacienda. La recaudación del IVA estuvo levemente por arriba del presupuesto gracias al fuerte crecimiento de las importaciones. La declaración del IVA de declaraciones de ventas internas cayó -9.7 %, pero fue más que compensada con el incremento de 13.8 % en el IVA pagado por los importadores. Esto quiere decir que las empresas se están inventariando ante las mejores perspectivas futuras.

Los tres componentes del impuesto sobre la renta tuvieron resultados variados, pero en resumen, el total de la recaudación del impuesto sobre la renta estuvo dentro del presupuesto. Hubo impuestos como las aranceles que crecieron 22 % con respecto a marzo de 2020 y los selectivos al consumo crecieron 9.1 % en igual período.

El sistema financiero tiene el problema que los depósitos crecieron en 10.7 % al comparar febrero de 2021 con febrero de 2020, mientras que los préstamos solo crecieron 0.66 %. Esto es un indicador que la inversión y los nuevos proyectos no están fluyendo y que todavía hay elementos de incertidumbre política que están haciendo que las inversiones privadas nacionales y extranjeras no estén creciendo. La inversión pública se redujo en 65 % al comparar febrero de 2021 con igual mes de 2020, lo cual es negativo ya que el gobierno no está ayudando a que la economía crezca.

El problema más serio sigue siendo el crecimiento del déficit fiscal en los primeros dos meses del año (86 %) y el crecimiento de la deuda de 14 % entre febrero de 2021 e igual mes de 2020. Es el momento de felicitar y apoyar a los empresarios y trabajadores salvadoreños que viven en el país y en el extranjero, y el gobierno debe buscar acuerdos nacionales para que la inversión fluya y se pueda lograr el crecimiento del 6 % que espera el BCR para este año.