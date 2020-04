Ecos de colonización: Servidumbre arraigada

La confundieron con una señora llamada Rosa Elena Garay. La atacaron, insultaron y desprestigiaron por expresar su sufrimiento. Tiene 65 años, vive en un mesón en el centro de San Salvador. En sus 65 años, doña Marta Concepción Menéndez nunca había salido en medios de comunicación. Su reacción ante su presencia en el centro del escenario de la sociedad fue: "Pido perdón si ofendí a alguien, no era mi intención, pero en realidad me sentía muy mal". Ella explicó que sus gritos, que marcan una vida cargada de injusticias, fueron por tres factores: "angustia, hambre y pobreza" (EDH, 1 abril). Otra historia que salió a la luz fue la de doña Victoria, la señora que entre lágrimas explicó que buscó la ayuda del bono de $300 porque la fruta de su casa estaba podrida. Ambas señoras merecen una disculpa. Doña Marta y doña Victoria: Ustedes no han hecho nada malo, nadie debe disculparse por gritar su frustración. Ustedes tienen derecho a expulsar los sentimientos por los años de opresión que llevan sobre los hombros. Si alguien le debe una disculpa, en orden de importancia, comienza por el Estado salvadoreño y le sigue la sociedad que da los insumos para conformar al gobierno.

Ambas respetables señoras forman parte de un legado colonial de desigualdad que hemos fracasado en eliminar en 200 años de fundación de la Nación. Castro Fagoaga y Cornejo (2006) excavaron la historia salvadoreña, para encontrar un informe de 1920, en el cual se explica la lógica agro industrial: "Los obreros y los campesinos que en todos los países son factores de progreso material, se hallan entre nosotros abandonados... Con poca o ninguna instrucción, forman una casta con caracteres bien definidos, casi sin derechos, estímulos ni apoyos de ninguna especie". (Castro, 1920) El informe de desarrollo humano del PNUD de 2013 hace similares conclusiones sobre la lógica colonial del modelo que imperó hasta mediados del siglo XX.

¿Cuánto ha cambiado en El Salvador? ¿Esas condiciones cambiaron? ¿Qué medidas se han tomado para cambiar esas diferencias estructurales en el país? ¿Cómo es posible que a la fecha vivan más de 2 millones de personas en estado de pobreza (El Economista, 2019)? ¿Esa mentalidad sigue vigente? La clase dirigente (que puede ser diferente a la clase que gobierna) es la que ha decidido mantener al pueblo en la ignorancia y por ende, en pobreza. La que ha decidido no desarrollar planes educativos de primer mundo, que implica una visión de largo plazo, para sacar adelante a las poblaciones. El gobierno, por ejemplo, debe incluir no solo inglés, sino clases de programación (coding) en las escuelas públicas, de la mano con filosofía para desarrollar análisis crítico. La única manera de encontrar progreso y que la historia no siga repitiéndose es por medio de invertir en una educación. De tal forma que hago un llamado de proscripción absoluta a mensajes que rechacen a la academia, la ciencia y el progreso. Pues en el conocimiento se encuentra la semilla que germina en el árbol del progreso humano.

Veamos Costa Rica, donde se tomó la sabia decisión de eliminar los presupuestos en fusiles y cañones, para invertir en educación. Se toman decisiones, sin llegar a autoritarismo, y en ese sentido el eco de la frase de Pepe Figueres "¿para qué tractores sin violines?" (1972) sigue cobrando sentido, e iluminando cabezas en diferentes regiones.