Ecos de independencia

Imposible tapar el sol de la esperanza con un dedo. Ni quemando moto, ni destruyendo cajero, ni culpando al binomio-demonio ARENA-FMLN, ni reportando incursión extranjera, ¿va creer?

#El15Marchamos los que estamos preocupados por el rumbo que lleva nuestro país. Marchamos en el propio día que conquistamos nuestra independencia, hace 200 años. Único quizá sin cachiporristas, pero sí con patriotas de todo el caleidoscopio social de El Salvador.

Patriotas rabiosos con los mismos de siempre de turno; tantos, que superamos todas las expectativas y dejamos al gobierno, encuartelado en la Casona, sin palabras coherentes.

Fue una fiesta cívica sin precedente en la que los de hijos suyos podernos llamar, unidos, salimos a protestar sin colores políticos, con profundo nacionalismo y el ímpetu por defender la libertad, tal como lo hicieron nuestros antepasados. Jamás me había sentido tan orgulloso de ser salvadoreño.

Hablando de caleidoscopio, mientras marchaba, se me ocurrió el titular de esta nota, y decidí prestarle La Pluma de Calín a tanto patriota ocurrente para hacer eco de su consigna, y así amplificar las razones por qué estamos tan preocupados y encachimbados. ¡Ojalá no caigan en oídos sordos!

Escuchen: "Un País Donde Encuentran Fosas De Cadáveres No Es Chivo"; "Que El Resentimiento De Un Pueblo Herido No Nos Lleve A Repetir La Historia"; "Te Cambio Tu Bitcoin Por Mi Hija Desaparecida"; "No Es Chivo Negociar La Vida De Los Salvadoreños #Bukele Marero"; "Cyan Cagado en el País Ya Basta".

En defensa de nuestra libertad: "Afuera Dictador"; "Sin Periodismo y Libre Expresión No Hay Democracia", "La Constitución Se Respeta No Es Sugerencia"; "Me Rehúso A Vivir En Dictadura"; "¿Cuántos Bitcoins Vale Nuestra Democracia?"

Bitcóin y Chivo con mucho eco: "Yo No Pierdo Mi Pisto Chiviando"; "El Pueblo Necesita Agua, Educación y Libertad No Bitcoin"; "En El Salvador Es Más Seguro Ser Cajero Chivo Que Ser Mujer"; "¡Devuelvan Lo Chiviado!"

Los patriotas también estamos en contra de duplicar el ejército. Oigan: "Más Estudiantes Menos Militares"; "¿Por qué 20,000 Nuevos Soldados Y No Maestros Si Lo Que Más Necesita Este Pueblo Es Educación?"

"A mí me llegó cuando cantamos", mete cuchara la lorita Pepita y, sin pelos en la lengua, afloja el galillo: "Atún y macarrón no son la solución"; "Que se entere todo el continente, Bukele incompetente"; Señor, Señora no sea indiferente Bukele es el que roba en la cara de la gente"; "Las calles no se callan hasta que el dictador se vaya"; "Gobierno rata mi país no es tu piñata"; "Abajo la dictadura... se vaaa caer se vaaa caer", baila la lora en su estaca.

Ecos que me tocaron el alma...: "Dios Te Salve Patria Manchada"; "El Salvador Te Amo; "Paz y Unión No Más Odio"; "Marcho por Mis Hijos"... Y me sacaron una sonrisa: "Con Encuestas Compradas, Hasta Mi Ex Me Quiere"; "¡Desperté! Ya No Soy Foca"; "Un Elote Loco Está Más Preparado Que Los Diputados"; "Manden Pampers a CAPRES".

Las top 3 más ocurrentes: 1) la portada de Don Quijote con nuevo titular: "Las Increíbles Aventuras De Don Cerote Que Nos Mancha"; 2) la prostituta en su balcón con "No Acepto Bitcoin" en su mascarilla; y 3) la tirada de sal de las brujas de Salem "Yo te maldigo a vos y a tu clan, Bukele".

La consigna de mayor eco: "¿Cuál es la ruta?" con 2 respuestas: la de todos conocida, y "Sacar al que recluta".

Recupero la pluma para cerrar: Caleidoscopio de patriotas, caleidoscopio de mensajes, ecos de independencia. ¡Ha brillado la luz de la esperanza! Y cuando brilla, tal lo comprueba nuestra accidentada historia, los salvadoreños, unidos, le hacemos frente a cualquier adversidad.