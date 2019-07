Educación Superior: ¿No es prioridad ni se tiene estrategia?

El Plan Cuscatlán original, como ya comentamos, tenía ciertas deficiencias técnicas. Al leer el documento: "Educación Plan Cuscatlán" (julio de 2019), y al revisar las veinte láminas: Los puntos de partida, prioridades, estrategias, propuestas insignia y desafíos, llama la atención la exclusión del nivel superior o universitario.

La arquitectura del nivel terciario "aparentemente" se auto-regula por la libertad y la autonomía que gozan las instituciones; no obstante, en la práctica no es así. Por un lado, hay una serie de instancias que dependen del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), entre ellos: Dirección Nacional de Educación Superior, Comisión de Acreditación (CdA), Consejo de Educación Superior, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Sub sistema de Información Estadístico, Sub Sistema de Evaluación; por otro lado, el marco regulatorio: Ley de Educación Superior y su discutible Reglamento y Ley de Desarrollo Científico Tecnológico; en tercer lugar tenemos las instituciones estatales: Universidad de El Salvador (UES), Escuela Superior Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA), Escuela Militar, Escuela Nacional de Agricultura y los Megatec; y por último existen proyectos estratégicos asociados el nivel: Educación Superior para el Crecimiento Económico –USAID– y las instancias de diálogo interministerial que se relacionan con la generación de conocimientos.

La UES –que debería ser un eje de la estrategia– es la institución superior pública que tiene el menor presupuesto de la región centroamericana con la demanda más alta; y esto es crítico para cambiar el país...

Según diagnósticos del CONED y de CONACYT tenemos muchas limitaciones en calidad de instituciones científicas, pocos ingenieros y PhD disponibles, paupérrimos indicadores de patentes y de presencia muy limitada en bases de datos científicas. Ningún país cambia su aparato productivo al margen de la educación superior; es más, la estatura de una nación depende de la calidad de sus universidades.

El proyecto "Educación Superior para el crecimiento económico" desarrollado en los últimos cinco años con fondos de USAID, modificó la matriz científica, equipó varios laboratorios, creó cuatro clúster entre empresas y universidades, propuso una Política de Educación Superior...; dejar abandonado esto es tirar a la basura $22 millones. Estamos acostumbrados a la conducta cortoplacista gubernamental, cada cinco años volvemos a comenzar, pero las autoridades del MINEDCYT deberían convocar y escuchar a los rectores...

Los cambios tecnológicos de la sociedad del conocimiento y de la economía de la información están transformando las industrias –Internet de las Cosas (IoT), Big Data, BlockChain, Machine Learning, biología molecular y genética, modelaje matemático, automatización, robótica– y esto demanda cambios en las matrices didácticas universitarias –modelo Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM)– y a la vez exige nuevos programas, carreras o certificaciones para las necesidades productivas de la industria 4.0.

Educación Superior es un vector estratégico para los cambios educativos y debe ser un aliado de las reformas y transformaciones, ya que es punto de partida y de llegada de los profesionales y científicos, sobre todo de los docentes.

Citando la presentación en su último desafío: "Reconvertir el Sector Educativo salvadoreño (hacia la 4ª revolución industrial)" solo se podrá con la fuerza imaginativa y cognitiva de las universidades; sobre todo de aquellas que están haciendo esfuerzos de calidad y de acreditación de sus programas e instituciones.

La escuela –como unidad social y cultural educativa– debe estar articulada con los institutos y universidades; nuestros estudiantes siguen "conociendo, pero no comprenden ni aplican lo que saben"; esto es algo no resuelto y con culpas compartidas. Los pocos estudiantes que ingresan a la universidad –solo 2 de cada 10 que terminan educación básica– se introducen a un espectro muy ineficiente, y solo uno de cada 10 culminará sus estudios, posiblemente en no menos de 7 años. Cambiar estos escenarios es una tarea urgente y radical.