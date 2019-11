Educación humanista para lograr jóvenes y ciudadanos productivos

Ciertamente es necesario invertir en la solución de problemas ecológicos y sociales, pero asimismo es necesario trabajar contra corriente para evitar que tantos hombres y mujeres de todas las edades resulten heridos en sus cuerpos, sus almas, su inteligencia, su afectividad…

Al ver los pobres resultados de la PAES (cuyo promedio nacional fue menor que el del año pasado) se vuelve imperante mirar la educación de forma holística e integral, comenzando por comprender los problemas antropológicos más importantes y sin precedentes a los que se enfrenta una comunidad educativa en la actualidad.

Si no cambiamos la forma de educar, seguiremos teniendo pobres resultados. Ahora o nunca debemos transformar el liderazgo en el aula e invitar a los padres de familia a ser el pilar de sus hijos e hijas a través de su amorosa atención. Desde siempre se ha creído que una educación con virtudes intelectuales y morales es el camino seguro para lograr ciudadanos talentosos, a partir de que cada uno pueda tener la oportunidad real de una verdadera realización humana.

Educar para ser felices es ahora el reto que la psicología positiva y la neurociencia presentan a la sociedad para conseguir alumnos y empleados productivos. Esto pasa por retomar las ideas humanistas de la Grecia Antigua, que llegaron a ser la base de la Cultura Occidental. Desde esa época gloriosa de los pensadores grecorromanos y luego con los intelectuales del pensamiento cristiano, se alcanzaron altísimos niveles de civilización en los siguientes dos milenios.

Estoy de acuerdo que uno de los retos de hoy es asumir con realismo y agudeza excepcional que cada individuo carece de los medios para superar la más profunda de las carencias: cada ser humano tiene una necesidad inescrutable de ser comprendido, un hambre inagotable de ser amado. "Nadie puede vivir sin amar y sin el deseo visceral de ser amado. La familia es la primera célula que puede proporcionar esta fantástica carga emocional… sin amor las personas se sienten asfixiadas. Pero esto supone que la familia siga subsistiendo… por desgracia, está desestructurada, demolida, desmantelada.

Con frecuencia, en nuestros días, se pide que sea reemplazada por la escuela. En cualquier caso, la influencia educativa de los padres necesita ser complementada, prolongada y amplificada por la de los maestros… Educar, según la etimología del verbo latino "e-ducere", significa: elevar, levantar, afinar…Debido a un fraude lingüístico, la palabra "educación" se refiere especialmente a la instrucción, a la enseñanza. Las inversiones en educación incluyen ayudas audiovisuales, ordenadores y otras máquinas para enseñar. Pero los educadores no tienen solo una función de comunicación o de trasmisión de la ciencia. Martin Heidegger los llamó los "pastores del ser". En realidad, son "delegados" de los valores permanentes". https://www.congreso.ceu.es/pdf/conferencia-cardenal-sarah.pdf

La educación humanista ayuda a diferenciar información de educación: "¿Qué importa que estén informados de todo si no se forman su juicio y su conciencia, si no saben discernir lo que es sano para el ser humano de lo que no lo es, si no han aprendido a ser plenamente libres, leales y conscientes, a controlar sus apetitos, a renunciar a su egoísmo, a reaccionar contra el mal del siglo que es el consumo desenfrenado de todos sus deseos, de cualquier apetito en libertad absoluta y desenfrenada?" Robert Sarah.