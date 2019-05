Educarse es obligatorio

Los salvadoreños parecen estar atraídos solamente por los niveles iniciales de la educación, en particular la básica. A medida aumenta su edad, las personas se muestran menos dispuestas a educarse y ya no asisten a la escuela. Según la EHPM-2017: "La distribución por grupos de edad oficial de la población que no asiste revela que el grupo de 19 años y más es el que presenta mayor porcentaje de inasistencia escolar (94.4 %);... el grupo de 7 a 15 años es el que menor porcentaje de inasistencia registra (6.8 %)".

Siendo un derecho humano verdaderamente estratégico y considerando las enormes ventajas que reporta al desarrollo nacional contar con un pueblo educado, la normativa nacional contribuye a enforzar el derecho a la educación y en el Código de Familia se establece el deber de padre y madre a "...educar y formar integralmente a sus hijos, facilitarles el acceso al sistema educativo y orientarles en la elección de una profesión u oficio".

En la legislación se erige la "protección educativa" que "...tiene por objeto lograr el desarrollo integral de la personalidad del menor en su dimensión espiritual, moral y social, a través de un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje en todas sus modalidades".

En este marco, debe asegurarse a los menores "e) El acceso a la escuela cercana a su residencia".

Esa protección "...se cumplirá por medio del Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, con la colaboración de los medios de comunicación social y de las instituciones involucradas en la protección del menor".

A efecto de inclinar a los familiares a que eduquen a sus hijos: "Los padres, tutores o responsables del menor tienen la obligación de inscribirles en los establecimientos educativos, públicos o privados, con el objeto de que reciban la protección educativa.

La violación de esta obligación sin causa justificada será sancionada con multa hasta de cien colones. La sanción será impuesta por el Ministerio de Educación cuando tuviere conocimiento de la infracción.

En caso de incumplimiento reiterado de esta obligación, el Ministerio de Educación lo comunicará al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, con el objeto de que se tomen las medidas de protección pertinentes".

Es probable que se considere inapropiado e impolítico multar a familias en situación de pobreza con cien colones antiguos por no inscribir a sus hijos en la escuela, equivalentes ahora a $11.43, en la nueva moneda nacional. En consecuencia la normativa no tendría efectos.

La norma ordena que la sociedad y en especial la familia, el Ministerio de Educación y autoridades locales y regionales e instituciones de protección del menor deberán velar por que estos asistan a un centro escolar. Esta obligación corresponde también a los directores de los centros educativos, quienes procurarán evitar la deserción escolar.

En su art. 361, el mismo Código establece procedimientos para evitar la deserción escolar: "Siempre que el director de un centro educativo comprobase la inasistencia reiterada del menor, citará a los padres, tutores o personas responsables del mismo, a fin de determinar las causas de la inasistencia".

Para ponerle realidad al asunto, de acuerdo con cifras oficiales en 2018 la deserción escolar se estimó en 65,743 estudiantes, el 4.6 % de la matrícula en ese año, la cual fue menor en 19,882 aprendientes, en relación con 2017.

