"Padres y madres, eduquemos a nuestros hijos para que no tengamos la pena de andar de bartolina en bartolina y de penal en penal". Así empieza la nota. Está escrita a máquina en una hoja de papel bond. Alguien la pegó en una pared afuera de las bartolinas de la Fuerza Naval, conocidas como "Penalito", en San Salvador.

Solo en el segundo día desde que se instaló el régimen de excepción, la cantidad de personas detenidas ya iba llegando a mil. Al menos eso aseguraban las autoridades. Que tampoco han profundizado mucho en sobre qué tipo de investigación se basan estas detenciones. No se sabe, tampoco, detalle sobre las edades. Y de ahí el cartelito.

La nota está dirigida a los familiares que andan buscando a, sobre todo, menores de edad. Hay amplia legislación sobre el trato que se debe dar a niños y adolescentes involucrados en delitos. Pero, de la misma forma, hay numerosos registros de violaciones a estas leyes.

El régimen de excepción fue decretado con el afán de detener una ola de asesinatos, 62 en un solo día. Estos hechos son achacados por las instituciones estatales únicamente a las pandillas. Estas instituciones a cargo, sin embargo, no han incluido medidas encaminadas a cortar los flujos de capital que mantienen funcionando a estas estructuras criminales. Lo que hemos visto, lo que nos han dejado ver, se ha limitado a aumentar la represión en las zonas más excluidas del país.

Las personas que se agolpan en la entrada del Penalito, las que andan de "bartolina en bartolina", son las mismas a las que este sistema salvadoreño no alcanza a ofrecerles centros escolares públicos con personal docente capacitado y recursos suficientes para la enseñanza. Tampoco les ha podido garantizar una cantidad razonable de médicos y enfermeras. No hay, por principio, ni medicinas cuando se necesitan y los cupos en los hospitales han sido, desde siempre, escasos.

A la mayoría que forma ese tumulto que anda de "penal en penal", no se le ha cumplido su derecho a la salud mental, a pesar de vivir en contextos de violencias diversas. Y ni hablemos de vivienda digna, cuando esto no es solo cuatro paredes y un techo que no se caigan, sino que un entorno sano y equilibrado en el que se pueda fomentar la vecindad. A estas personas ni siquiera se les ha cumplido su derecho al agua. Esto tan básico.

La nota dice que ahí, en la bartolina o en el penal, "otros tratarán de adaptarlos a la vida, (lo) que ustedes no pudieron". Sin educación, sin salud, sin casa y sin agua, ¿qué queda? ¿De qué se echa mano para procurar una mejora en calidad de vida? ¿De mecenas? ¿De un golpe de suerte? ¿Cómo se rompe el ciclo? ¿Cómo se acaba con la desigualdad cuando se es parte del grupo que está en el extremo menos favorecido?

En este nuevo capítulo de violencia, los muertos y los detenidos han venido todos del mismo lado, de esa parte de la población a la que sistemáticamente se le niegan oportunidades, pero se le exige esfuerzo sin descanso, altura moral enorme para hacer solo el bien, vocación de sacrificio y, cuando no haya más, silencio y resignación. Se le pide cerrar los ojos y obedecer y, a cambio, se le entrega comida en una caja y mucha publicidad.

A los familiares que llegan desesperados en busca de respuestas, lo primero que se les indica, por medio de esa nota colocada en donde todos puedan verla, es que piensen mal de sus hijos: "Si justificamos sus malos actos, ambos sufrirán y también las personas víctimas de ellos". A los padres y las madres a quienes está dirigido este escueto escrito se les culpa de no saber prever que, sin bienestar, sus hijos no iban a poder dar pasos que no fueran malos. Debieron saberlo.

En caso de que las madres y los padres que no tienen recursos suficientes ni instrucción básica fracasen en la misión imposible de criar "ciudadanos de bien", la opción que esta semana ha abierto la Asamblea Legislativa es la de sentencias de hasta de 10 años para personas a partir de los 12 años. Acceso universal a agua no le han podido garantizar a la población, pero esos diputados que trabajan bajo un rótulo de "Puesta nuestra fe en Dios" no titubearon a la hora de aprobar una ley que, por encima de todo, discrimina.

Si algo hemos logrado en este país es institucionalizar el cinismo y la falta de empatía.