Un día de estos me pilló una persona hablando solo en la calle y me temo que no fue la única, me puse sonrojado y me hice el desentendido. Venía musitando en esa invasión de Rusia a Ucrania hasta dónde llega el hombre con su ego.

He insistido en algunos artículos que hay que tener una cultura general, para no descaminarse en la vida, no hay que chulearse de erudito, ni preciarse de mayor cosa, simplemente leer buenos libros, orientarse en temas de la naturaleza humana para no sufrir y que no nos impacte cualquier felonía, y conocerse un ápice personalmente. Sorteamos muchas envidias, si pones alguna alegría en redes sociales inmediatamente te aparecen unos afiebrados comentarios despersonalizándote, los cautos no viralizan nada, se mantienen expectantes.

La envidia puede ser un disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación de que otros disfrutan, acompañada de un egoísmo que es el aprecio excesivo que tiene una persona por sí misma cuando las cosas no se le dan, nos encabritamos de súbito incluso por causas triviales, todo esto sucede en la vida y en el campo político es usual y más divertido. No hay que actuar apasionadamente, Gracián mencionaba: "Que el poder no tiene otra ventaja que poder hacer más bien". Muchos políticos en el país se enamoraron del poder cuando estaban en la cresta de la ola y fueron envidiados, algunos con ponzoña, y cuando dejaron el poder han sido olvidados, marginados, incluso cuestionados.

En nuestro terruño estamos actualmente siendo gobernados por una cantidad de jóvenes con dosis muy limitadas de conocimiento político y muchos de ellos con un ego descomedido. Unos se ufanan que nadie les da garabato, tienen mente ágil, se vanaglorian que estudiaron con Pinocho, otros se hacen los adormecidos y son reacios a las entrevistas, son observadores, exploradores, son asiduos concurrentes a todo lo que huele a política.

Dentro de esa amalgama de personajes, está el crédulo, este no se hace el dormido, a este lo tienen dormido, todo ese mundo le sorprende y es muy feliz enchufado conociendo los pormenores de la política, incluso lo utilizan como ganapán. Está el correveidile, el que lleva y trae chismes y tiene presagios de quién es el próximo a dimitir. Hay uno de ellos que llega a "soplar el fuego" como decimos, si hay un chance se cuela y forma parte de algún combo de oportunidades. Son recelosos entre ellos por cualquier repentino halago, viven egocéntricos, comentan los conspicuos que a muchos hombres públicos el ego los vuelve corruptos.

El adulador, el zalamero, en buen salvadoreño el que te da paja que lo tienes a la par, ese cherito de fiar, ese amigo que uno lo ha apadrinado, lo ha catapultado, ese casi generalmente es el que te traiciona, su ego no le permite que seas superior a él. Están reprimiendo físicamente a cierta población con sus leyes airadas pero también están oprimiendo económicamente a El Salvador.

Todos tenemos ego y este servidor no es la excepción, en algunas ocasiones pretendo ser un gran pensante, pero gracias a Dios solo me dura quince segundos la sensación; con los libros he logrado controlar un poquito mi ego. Muchas notas de opinión bien intencionadas son buenas reguladoras de ego y no hay que soliviantarse. En suma, tenemos que concertar, la historia no tiene otra respuesta.