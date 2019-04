Einstein habla de las AFP

La teoría de la relatividad del maestro Einstein se basa en ondas gravitacionales que provienen del universo, algo así como los ahorros para la vejez de los trabajadores salvadoreños –los fondos de pensiones, cuyas ondas gravitacionales atraen al gobierno.

Les explico la realidad desde el punto de vista de la ciencia exacta de la matemática, para que no quede duda de semejante atracción fatal. A ver. Asumamos que usted trabaja por un salario, proveniente de un empleo; y que supuestamente usted llegará a la jubilación sin ninguna deuda.

Desde los tiempos de Augusto Pinochet, quien diseñó las AFP al encontrar en quiebra el sistema estatal de pensiones, se supone que su única función es multiplicar los ahorros de los trabajadores, para que estos, en el invierno de su vida, tengan petate en donde caer muertos.

Del dicho al hecho hay un largo trecho. Sobre todo si el gobierno mete mano. En El Salvador, esto es lo que han hecho, "prestando" nuestros ahorros a un interés de tan solo el 1 %; muy por debajo de la tasa bancaria del 7-8 %. Por lo tanto, lejos de multiplicar nuestros ahorros, el petate de nuestra vejez está rindiendo intereses más bajos, de lo que pudiera generar a plazo fijo en la banca.

Pobres trabajadores. Para acabar de amolar, el Gobierno le quita 25 % de su salario en concepto de impuesto sobre la renta, y otro poco para el ISSS. Esto estaría bien, si los salvadoreños viéramos esta deducción mandatoria, traducida en obras, seguridad y salud, pero lo que vemos es nuevas oligarquías en el gobierno de turno y servicios públicos que dan miedo.

Con nuestro salario, culpa de semejante tajada para don "güevierno", la mayoría la ve de a palitos para hacerle frente a tanto gasto: alimentos, medicinas, educación, agua, luz, teléfono, vivienda, etcétera. De este salario neto usted ahorra el 6.25 % para su retiro, el cual se lo administra una AFP, complementado por el 1 % que aporta su empleador. Un total del 7.25 de su ingreso, muy mal invertido, ya que su gobierno solo le paga 1 % de interés.

Analicemos esta triste situación desde la óptica de Albert Einstein y su famoso E=MC2. M= Ahorro que proviene de su sueldo (6.25 %) C1= Número de meses al año C2= número de años laborados. Por ejemplo si usted cotizó AFP por 12 años; C1=12 meses, C2= 12 años. 12x12=144. Entonces la fórmula que usted tiene que hacer es Estado de cuenta= MXC1XC2.

Hay le va otro ejemplo; Juan Pérez gana $1,000 mensuales. Eso equivale a que M=$118 (el 6.25 % de su salario). Multiplicado por 12 (C1) y si trabajó por 30 años (C2); sería 118 X 360. Entonces su estado de cuenta refleja un saldo de $42,480.

Hay una comisión del 0.9 % que le incluirán en su boleta que es el seguro de invalidez o muerte; esto cubre hasta los 30 años de trabajo.

El dinero de las finanzas públicas, usted ya lo está pagando. Todo empleado paga renta mensual deducida de su sueldo. Además paga el 13 % de IVA por todo lo que compra, y tanto otro impuesto en la gasolina, telefonía, etcétera. Las empresas pagan el 35 % de impuestos en utilidades, incluyendo su contribución a las AFP.

Desde los antiguos Griegos, en la biblia, en la antigua Roma, hasta los tiempos modernos, los mecanismos para captar fondos para la administración pública se llaman IMPUESTOS. Pero estos no deben ser aplicados a tus pensiones. Es un irrespeto a tu libertad.

El Salvador no debe de mezclar la crisis financiera con el fondo de los trabajadores. El gobierno debe decir la verdad, y buscar sanar las finanzas del Estado generando oportunidades, y atraer inversión, de mutuo acuerdo con la empresa privada. Así, más gente tendrá la oportunidad de contar con su propio fondo de pensión.

No es un tema de derechas e izquierdas, no es un tema del presente o del pasado, ni de jóvenes ni viejos. Más claro no canta un gallo. El dinero de los ahorrantes es de los ahorrantes. Si el gobierno tiene problemas de caja, no tiene por qué tocarlos.

La idea de las AFP es buena, lo malo son los gobiernos que toman esa plata para gasto y no inversión. Es necesario que el gobierno no siga metiendo mano, en lo que no le pertenece. Que corte su atracción hacia el dinero fácil. Que deje de hipotecar la vejez de los trabajadores. No queremos, ni debemos, caer muertos sin petate.