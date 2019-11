Eisenhower, Chile y El Salvador

Ahora, tanto en Chile, como en El Salvador, ha llegado el momento de sanar heridas; de darle esperanza al pueblo. El momento de reducir la desigualdad, arreglar las pensiones, mejorar los servicios públicos, aumentar salarios, eliminar la maldita corrupción. Basta ya de incendiar un Chile "estable". Basta ya de un El Salvador contaminado de partidos políticos desastrosos y divididos.

En Chile, la señora Bachelet, durante su último período como presidenta, abrió las puertas a la auto destrucción de su país, al ordenar debilitar el servicio nacional de inteligencia. Culpa de ella, el ahora presidente Piñera ni cuenta se dio de que le estaban cocinando un complot venezolano-cubano.

En El Salvador, ya estamos hartos de tanto pleito interno; hartos de los corruptos, hartos de que nada funciona. Aquí ya nos auto destruimos a balas y bombazos durante la guerra de los ochenta, y nos seguimos auto destruyendo, culpa de la profunda división entre nosotros. Muchos atacan verbalmente a los militares; nadie ataca a la guerrilla. En la Asamblea, aún tenemos sangre bélica, de ambos bandos. Tal perros y gatos, imposible que se pongan de acuerdo.

Si estoy en el gobierno y me atacan, la venganza es dulce por medio de hostigamiento ministerial. Además, te receto lluvia de multas para dejarte sin oxígeno. Con pleitos de cantina nada resolvemos. Démonos una oportunidad de conciliar y entendernos. Suficiente sufrimiento en forma de guerras, delincuencia, homicidios, maras, corrupción. ¡Basta ya!

Firmaron una paz que nunca llegó; ofrecieron un cambio que nunca se concretizó. Ahora tenemos un presidente cuya única propuesta fue "devuelvan lo robado", sin rumbo y con proyectos poco realistas.

Sanar heridas es tarea de todos. Cada salvadoreño, en su metro cuadrado, puede aportar, ser un mejor ciudadano. Démonos oportunidad para entendernos; para que florezca la esperanza. Los que se quieren proteger políticamente, ¡apártese! Si creen que son inocentes que los proteja la justicia.

No más políticos corruptos, con más de 20 años en sus puestos. El gobierno actual les tiene la cola pateada y ustedes, por no soltar el hueso, están debilitando a la oposición. Piensen, cierren la boca, retírense; ya no aportan nada, están obsoletos.

Necesitamos políticos actuales que resuelvan los problemas que la gente padece: pensiones, seguridad, tráfico, transporte público, salud y educación. Políticos que implementen asocios público privados y leyes que beneficien a la mayoría.

No esperemos que se encienda una segunda guerra civil, al igual que en Chile. Urge bajar tensiones, sanar heridas, resolver problemas, apartar políticos vejestorios.

Al igual que Eisenhower los chilenos y salvadoreños hemos visto demasiado sufrimiento. Es tiempo de sanar heridas y abrirle las puertas a un mejor futuro. Es tiempo de arreglar nuestros países antes de que estallen.