Ejerza su derecho, vote

Este derecho se ha hecho realidad hasta la implementación del voto por rostro, ahora puede elegir en su departamento a quien le parezca, anteriormente al votar por un partido no elegía directamente, la elección la había hecho previamente la cúpula del partido. En parte por eso tenemos diputados con veinte años en el cargo, algunos señalados en delitos de corrupción, vínculos con el narcotráfico, nepotismo y prácticas ilegales en su cargo, abusos con los vehículos de la Asamblea, que no deberían ser diputados de la Asamblea, llamada el primer Órgano del Estado, que hace las leyes, que elige Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la República, procurador de Derechos Humanos y otros funcionarios con elección de segundo grado.

Por el requisito mismo para ser diputado, deben tener honradez notoria, lo cual no calza con los personajes señalados en los ilícitos o abusos. Ya que el TSE no cumple con su deber rechazando inscribir candidatos con estas características, el ciudadano tiene la opción de castigarlos no votando por corruptos o señalados en actos reprobables. De igual forma un requisito para ser diputado es tener inscripción notoria y las instituciones encargadas no tienen ningún procedimiento para verificar si lo de instrucciones es cierto tanto en diputados como alcaldes. Hemos visto por televisión con mucha vergüenza a diputados que no saben leer así como vemos a candidatos a alcalde que se lucen haciendo muy mal uso del idioma lo que pone en duda su instrucción notoria. Aquí de igual manera el ciudadano puede evitar que estos candidatos accedan al poder no votando por ellos y votando por otro de su elección, en ambos casos no votar por un candidato no es suficiente para que esta persona sea electa pues tendrá otros que sí votan por ellos, es necesario votar por otros o por la bandera de otro partido en el que ellos no estén, para ejercerse este derecho constitucional.

Al hablar de diputados que se repiten, vemos falencias en la ley electoral que permiten que diputados que no residen en el municipio o departamento que representan se inscriban, de esa manera el periódico de fecha 19 de febrero decía que más de un centenar de candidatos inscrito no pertenecen a un municipio o departamento van a correr.

Más importante que todo lo mencionado anteriormente es conocer la plataforma que ofrece el candidato a diputado, el partido que representa, en esta elección solo pueden ser tomadas en serio la del FMLN, hecha públicas en su congreso, escrita y declarada por sus líderes, su intención de apoderarse de todas las instituciones del Estado y perpetuarse en el poder, como dijo uno de sus líderes: “no somos alternancia, somos la alternativa” que refleja con claridad lo anteriormente dicho, es decir, llevarnos a un régimen absolutista en alguna variedad del socialismo del siglo XXI en limitar las libertades individuales y colectivas.

La otra alternativa es la que propone ARENA y los partidos de derecha de continuar viviendo en democracia y libertad.