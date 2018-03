El 2017 un año peligroso

Lee también

Iniciamos 2017 con serios peligros como muy probables, tenemos elecciones de diputados en 2018 y se corre el riesgo de que el TSE sea como en otros años electorales, cuando menos incompetente, más bien corrupto al dejar que se violara descaradamente la ley electoral y se hiciera campaña tanto como un año y medio adelantada en el caso del asilado político Funes. Esa campaña adelantada, además de ser ilegal, detiene al país en la solución de los graves problemas que necesitan de consensos, finanzas fiscales, endeudamiento, crecimiento y seguridad entre otros.La elección de diputados viene a ser una de las más importantes y con más incidencia en el futuro y en la democracia del país, los diputados que escojamos elegirán a los magistrado de la Sala de lo Constitucional, los cuatro magníficos cumplen su período y hasta donde se sabe no intentarán reelegirse. Esa sustitución es por mucho la más importante que verá el país en mucho tiempo, esta sala con sus sentencias cambió profundamente el país, rescató la dignidad de los magistrados, cambió leyes electorales para profundizar en la democracia, el voto por rostro fue un paso gigantesco.El FMLN le tiene una animadversión a morir, han tratado de derrocarlos, destituirlos, enjuiciarlos, amenazarlos, tirarles encima a los grupos de choque que mantiene vivos, no tengo dudas de que seguirán intentándolo y la campaña electoral y elecciones estarán enfocadas en elegir diputados que elijan una sala como las de antes, obediente, sumisa al poder del Ejecutivo-Legislativo.La animadversión del Frente hacia la sala se entiende mejor si se analiza a fondo, el FMLN declaró y no se ha retractado de querer el poder total sin independencia de poderes y perpetuarse en el poder. Hubo un momento en que lo tuvieron, el Ejecutivo estaba en manos del señor Funes, controlaban la mayoría absoluta en el Legislativo con sus aliados de GANA y los otros pequeños que se plegaron y los diputados tránsfugas de ARENA a quienes compraron sus voluntades. Con todo ese aparataje de poder eligieron inconstitucionalmente a un magistrado dócil y montaron una de las más vergonzosas historietas políticas contra la democracia, además de altamente ilegal con visos de subversión, se tomaron el edificio de la Corte Suprema de Justicia, cambiaron cerraduras de los magistrados que querían sacar, hubo francotiradores en la azotea de edificios vecinos y en el modo más circense imaginable levantaron el brazo del supuesto presidente en una tarima montada al frente de la Corte, más parecido a un episodio de la serie televisiva argentina “Titanes en el Ring” que de política real. Pero tristemente estaba sucediendo, era nuestra realidad haciendo el ridículo internacional. Sin embargo, aunque ilegalmente el FMLN controlaba los tres poderes del Estado y tenía en sus manos al fiscal general, el poder total buscado.La sala les estropeó el guion declarando inconstitucional la elección de ese olvidado personaje y con los cambios electorales de voto por rostro, en este periodo no se vieron tránsfugas en ARENA, no por falta de ofertas, sino por mejor calidad moral de los diputados.Como se ve, los intereses en juego son muchos para el FMLN, aunque es difícil para quienes no votan por el Frente el ejercicio de saber qué diputados votarían por los candidatos correctos, más aún quiénes serían esos posibles magistrados que estarían dispuestos a seguir el legado de estos paladines de la democracia. Esto solo amerita una campaña de divulgación e historial de perfiles de los posibles.En 2017 corremos el peligro que una campaña adelantada y altamente polarizada paralice los esfuerzos de consenso que deben hacerse para solucionar los graves problemas de fiscalidad, endeudamiento, economía y combate a la violencia, en donde se han comenzado a ver resultados y no podemos perder el ritmo y armonía que lo permite.